高雄YouBike2.0系統16日試營運 9月前30分免費

高雄YouBike2.0再2天就要上路，高雄市交通局表示，YouBike2.0系統6月16日開始試營運，今年9月底前提供民眾前30分鐘免費體驗，10月起前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元，還有相關大眾運輸轉乘優惠。

交通局表示，高雄YouBike2.0公共自行車9月底前提供民眾前30分鐘免費體驗，10月1日起前30分鐘由市府補貼5元，民眾支付5元。另使用一卡通電子票證雙向轉乘公共自行車與高雄市捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等運具，依各票種實施雙向轉乘優惠，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元。

高雄YouBike 2.0公共自行車系統採設站靈活、無需用電的輕樁系統，借還也更容易，3月簽約，預計6月中旬可建置完成約200站，7月1日正式營運前可達成250處租賃站規模，9月1日前既有C-bike租賃站將全面升級為YouBike 2.0系統。

交通局說，YouBike2.0官網即日起開放會員註冊，全新「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」，使用者可直接於自行車上太陽能充電智慧車機操作借還功能，一個場站可同時服務多人借還車，民眾不需到中控台排隊。

另YouBike2.0也提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR code掃碼租車2種借車方式，註冊也不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，同時自行車具有三段式內變速、直覺式省力調整座墊。民眾也可下載「YouBike微笑單車2.0」App掌握即時資訊。