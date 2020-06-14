澎湖國際花火節 漫威綠巨人機場亮相吸睛

澎湖國際海上花火節7月6日升空，今年與迪士尼合作的漫威英雄綠巨人浩克與黑豹等身模型，率先在澎湖機場大廳亮相，為花火暖身，吸引入出境遊客的眼光。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節7月6日將登場，今年除了延續絢麗的花火和無人機等表演外，最大亮點就是與華特迪士尼旗下「漫威」合作，帶領民眾進入漫威宇宙世界，感受視覺與聽覺的震撼饗宴。

縣府表示，為讓每名旅客進出澎湖機場，即可體驗漫威的魅力，向台灣歐美漫畫電影產業「野獸國」合作，商借浩克和黑豹1：1比例雕像，展示在澎湖機場入境大廳到站口旁，為花火施放射出第一支箭，吸引入出境遊客的目光，民眾可以欣賞，但不要觸摸，損壞還要賠錢。

縣府指出，澎湖國際海上花火節施放21場次中，與迪土尼旗下的漫威合作無人機漫威秀，共計有8場次，除了開幕和閉幕式外，還安排有 7月13、20、27日和8月3、10、27日等場次。

2020澎湖國際海上花火節7月6日至9月3日止，每週一、四晚上在馬公市觀音亭園區施放，開、閉幕式都是漫威主題專場和300架無人機表演，並有知名金曲歌后等人跨獻唱，另外7月18日、8月1日和15日分別前往吉貝、七美和望安等三離島施放，總共有21場次，除開、閉幕式各為15分鐘煙火秀外，其餘均為10分鐘。