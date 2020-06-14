視察七賢抽水站 楊明州：不能韓前市長走了就不當回事

高雄市代理市長楊明州上午到七賢抽水站視察，七賢抽水站在5月底豪雨時，曾因葉輪脫離故障，抽水異常，導致周邊區域淹水。前市長韓國瑜多次到七賢抽水站視察，並指示新設抽水站等加強作業。楊明州說，他要來看水利局有沒積極處理，「不能因為韓前市長走了，就不當一回事了」。

七賢抽水站5月21日豪雨時，因吸入異物造成葉輪脫離抽水異常，導致周邊區域淹水。韓國瑜曾多次前往視察，要求交檢討報告，並指示評估新設抽水站等加強措施。

楊明州上午與前水利局長、市府參事蔡長展等人到七賢抽水站視察。水利局表示，目前應急措施已備妥2台主抽水機可抽每秒7立方公尺的水量，另加裝12台臨時抽水機可抽約每秒4立方公尺水量，全部啟抽可達每秒11立方公尺水量。

水利局表示，未來抽水站改善計畫，包括新設抽水站抽水量從每秒7立方公尺提升到每秒17立方公尺，長期並會針對鹽埕區雨水系統重新規畫。

楊明州說，韓前市長非常關心，也曾到七賢抽水站視察、有很多指示，包括是否新設抽水站等，利用這個機會，他要看看在韓前市長指示過後，水利局進度有沒有確實照韓前市長指示方向去執行，執行成果如何？

楊明州說，政策是有延續性的，他視察主要是了解韓前市長相關指示事項，水利局有沒有積極在處理？「不能因為韓前市長走了，就不當一回事了」。

楊明州說，另一方面也希望水利局在汛期還沒過去時，這些相關部署可否避免鹽埕區淹水情況。他今特別請蔡長展到現場，蔡在水利方面專業能了解情況。

楊明州並感謝營建署給予3600萬短期計畫補助，但汛期要加強準備，短中長期計畫務必都要有期程、都要列管，並跟水利署保持密切聯繫。至於其他地方排水閘門、滯洪池等相關作業程序也要注意，且七賢抽水站故障狀況，務必在其他抽水站不能再發生。