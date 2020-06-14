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不分晝夜追蹤畜牧場臭味 屏縣環保局2天內開罰3間

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府環保局透過科技掌握畜牧場臭氣來源。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府環保局透過科技掌握畜牧場臭氣來源。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府環保局為改善畜牧場及工廠污染問題，於日前展開三段式日夜不間斷聯合稽查行動，透過科技掌握畜牧場臭氣來源。本次查緝主要針對武洛溪上游與九如鄉5間畜牧場進行查緝。環保局兩天內共查核54家畜牧場，其中有3家現場告發，環保局強調日後採樣結果若超標，也會依法開罰。

屏東縣政府環保局於12日晚上至13日上午，展開三段式日夜不間斷的聯合稽查行動，並利用Windy軟體科技於畜牧場周邊，針對臭味來源進行分析。

13日凌晨2時許，由環保局水污科，針對武洛溪上游畜牧業進行夜間查核。過程中發現有，4家畜牧場有排水情形，由於夜間無法目視水質情況，因此，由稽查人員採樣送檢。

直到13日上午，由環保局長顏幸苑帶領16名人員，針對屏東市及九如區域畜牧業執行稽查作業。

根據這次稽查行動統計，查核的54家畜牧場及工廠中，有測定2家異味官能，採樣5家廢水，另有現場告發3家。

屏東縣政府環保局表示，無論是排放標準，或只異味官能測定，如檢測結果違規，將會依據相關罰則開罰。

屏東縣政府環保局於12日晚上至13日上午，展開三段式日夜不間斷的聯合稽查行動。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府環保局於12日晚上至13日上午，展開三段式日夜不間斷的聯合稽查行動。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府環保局夜間稽查武洛溪上游的畜牧業，並從採樣畜牧場所派放的廢水進行檢驗。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府環保局夜間稽查武洛溪上游的畜牧業，並從採樣畜牧場所派放的廢水進行檢驗。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 牧場 水質

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