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高雄市政超前部屬？陳其邁赴內門關懷火鶴花

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院副院長陳其邁關心花卉產銷，昨天下午參訪內門火鶴花園。圖／取自邱議瑩臉書
行政院副院長陳其邁關心花卉產銷，昨天下午參訪內門火鶴花園。圖／取自邱議瑩臉書

行政院副院長陳其邁即將投入高雄市長補選，昨在立委邱議瑩陪同下走訪內門火鶴花產區，關心今年火鶴花因疫情出現的產銷失衡問題。火鶴花農說，火鶴花今年很辛苦，只要有人關心就能讓農民感受溫暖，期許未來的市長關心高雄花卉產業。

全台火鶴花種植面積約160公頃，高雄內門產量占3分之1，面積僅次台南，外銷市場以日本為主。今年受疫情影響，外銷空運價格從每公斤30元漲至上百元，即使農委會出手補助運費，花到日本賣不出去，賣價低於生產成本，花農無奈耕鋤減少產量。

立委邱議瑩在臉書說，她昨天陪同行政院副院長陳其邁到內門關心花農，到產地了解狀況，今年因武漢肺炎（新冠肺炎）的侵襲，導致花卉出口、外銷量相較往年來得少，歡迎大家有空來內門走走，一起支持在地產品。

內門農會總幹事洪輝煌表示，花農希望市府協助推動廟宇採用火鶴花祭拜，另反映農改場花卉新品種技轉費用過高等問題。台灣火鶴花協會理事長李基來說，今年火鶴花受疫情影響很深，農委會每分地補助16萬元希望花農減產，昨天向陳其邁反映產地現況與困境，希望他日後若有機會成為高雄市長，市府團隊可協助花農解決問題。

火鶴花 疫情 陳其邁

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