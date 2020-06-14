高師大帶頭活化周邊場域 「屈原哥的菜市阿」登場

國立高雄師範大學為促進學校周邊場域活化，帶動區域經濟發展，昨（13）日在林德官公有市場舉辦一場別開生面的「屈原哥的菜市阿」市集，結合藝術展演及青年創業攤位，80個攤位滿足大家吃喝玩樂的需求，熱鬧滾滾。

「屈原哥的菜市阿」市集活動由高師大，高市府經濟發展局及林德官市場共同辦理，邀高師大師生、在地攤商及青年農家一起參與，以高師大USR計畫期中成果展、藝術展演活動及青年創業擺攤為三大主軸，提供學校周邊居民很不一樣的逛市集體驗。

高師大校長吳連賞表示，這項市集活動是高師大執行USR計畫（善盡大學社會責任）的一環，以「人才培育」與「在地連結」作為核心，結合產官學界同促進高師大周邊場域活化，帶動區域經濟發展。

高師大USR計畫期中成果展，展示「市場設計美感實踐」、「智能服務一點通」、「三創基地孵化」及高雄餐旅大學的「城市、夜市這樣遊—有故事的遊程設計」等成果。現場另邀請高師大原住民文化社帶來「原」味十米的歌舞也安排高師大表演藝術在職碩士班帶來對口相聲與鄧麗君經典歌曲、旅法音樂家呂正邦則帶來長笛演奏，展現高師大學生多才多藝的一面。