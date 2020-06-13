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畢業展搬到81年老屋 美濃菸葉輔導站注入人氣

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市美濃菸葉輔導站曾是繳菸作業的重要場域，近日剛整修完成，實踐大學高雄校區學生舉辦畢業展與Cosplay踩街活動。記者徐白櫻／攝影
高市美濃菸葉輔導站曾是繳菸作業的重要場域，近日剛整修完成，實踐大學高雄校區學生舉辦畢業展與Cosplay踩街活動。記者徐白櫻／攝影

菸葉是高雄美濃小鎮昔日特有產業，81年歷史的美濃菸葉輔導站採木造結構，近日剛整修完工，美濃區公所與實踐大學合辦畢業展，透過活動吸引年輕人走入輔導站，認識這棟見證菸草時代的歷史建物。

美濃菸葉種植源自日治時期，全盛時期興建八座菸葉輔導站，主要負責抽籤、集貨與運輸等繳菸作業，2017年龍山輔導站結束，菸葉時代走入歷史。多座輔導站中，美濃菸葉輔導站興建於1939年，未列入古蹟或歷史建築，去年起在行政院客委會補助下全面翻修。

美濃菸葉輔導站菸葉輔導站位處鬧區，但近年閒置後減少與居民互動，在地年輕人甚至從未進入過。有感於此，實踐大學高雄校區安排「電腦動畫學士學位學程」第一屆畢業生舉辦畢業展系列活動，今天下午在輔導站舉辦動畫開幕首映會，另有Cosplay角色出走的踩街活動。

實踐大學副校長丁斌首、美濃區長鍾炳光等人參加首映會。活動籌辦老師彭鳳珠指出，首映會影片是以美濃文化及特色當素材，結合2D和3D動畫技術，短片總長8分鐘，由36位畢業生合力完成，並找美濃吉洋國小師生協助配音，以客家話作為演出語言。

鍾炳光說，菸葉輔導站獲得中央客委會經費補助，整修後重建木造結構之美，樂見實踐大學學生舉辦成果展，未來會公開招標，徵求團體或協會進駐營運。

高市美濃菸葉輔導站近日剛整修完成，實踐大學高雄校區「電腦動畫學士學位學程」第一屆畢業生舉辦畢業展。記者徐白櫻／攝影
高市美濃菸葉輔導站近日剛整修完成，實踐大學高雄校區「電腦動畫學士學位學程」第一屆畢業生舉辦畢業展。記者徐白櫻／攝影

美濃 實踐大學 動畫

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