屏東高工校地徵用爭議 立委籲教育部撤銷

時代力量立委陳椒華繼3日在台北召開記者會，譴責屏東高工接受捐地又強占民地，今天直接到遭徵收土地的地主家前召開記者會，要求教育部出面解決，撤銷徵收。

到場的教育部國民及學前教育署秘書室主任葉信村指出，法定程序已走完，他會要校方依法理情與地主溝通。

陳椒華接獲國立屏東高工校地徵收案的地主陳鵬弘陳情後，3日與屏東縣議員蔣月惠在立法院召開記者會，譴責屏東高工接受捐地又強占民地；今天下午，陳椒華與蔣月惠直接在陳鵬弘家前召開記者會，要求教育部出面解決，撤銷徵收。

記者會中，陳鵬弘表示，他的祖父陳山茶在民國42年，屏工因校地擴建需求而徵收周邊土地、民宅時，祖父捐贈2.6公頃土地給學校，後來又以低於市值的價格，將0.37公頃土地售給校方。屏工在校內設立紀念碑，記載陳家善行等相關事蹟。

陳鵬弘說，後來他居住的祖厝及經營的自助餐店約270坪土地要被徵收，「阿公捐土地給屏工，現在祖厝要被學校徵收」，她的母親不知情而領取新台幣100多萬元徵收費，事後得知要徵收祖厝後反對徵收，經20年的訴訟，最後判決陳家敗訴確定。

蔣月惠表示，這件案子是民事問題，可以私下和解，只要教育部廢止徵收土地案、收回補償費就可以，現在少子化學生越來越少，校方不需要做到這樣子。

屏東高工表示，屏東縣政府在1991年辦理校地徵收計51筆，僅1筆用戶拒絕拆遷，但當事人的地上物補償金121萬餘元已領取，因遲未搬遷，校方才提起訴訟，希望占用人拆屋還地，訴訟在去年7月判決確定，占用人須將房屋騰空遷讓，校方柔性勸導無效，才請求法院執行命令。