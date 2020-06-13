高雄學生上呼吸道群聚 疾管署初步排除新冠肺炎

高雄市某學校全班30人疑有一半上呼吸道感染，疾管署今天晚間表示，初步採檢2例個案經檢驗，均排除新冠肺炎，另有2例仍在檢驗中，詳細結果最快明天出爐。

高雄市某學校全班30人疑有一半上呼吸道感染，市府衛生局簡任技正潘炤穎今天指出，已採檢個案鼻咽病毒拭子檢體送昆陽實驗室檢驗，後續視結果做處理。

衛生福利部疾病管制署晚間宣布，高雄學校群聚採檢2件檢體送驗後，初步排除新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），流感的檢驗則稍晚有結果。

疾管署發言人莊人祥下午接受記者電訪時表示，一般遇到傳染病群聚事件時，會從中採檢2至4名個案檢體進行檢驗，今天上午已先採2件送高雄榮民總醫院檢驗，經檢驗初步排除新冠肺炎，但流感仍在檢驗當中。

莊人祥說，下午高雄市衛生局又採檢2件檢體送高榮，初步流感快篩陰性，目前正在進行新冠肺炎檢驗。

莊人祥強調，4件檢體在高雄檢驗完畢、排除新冠肺炎後，最後將全數送至衛福部昆陽實驗室進行完整檢驗，找出是哪種病毒感染，詳細檢驗結果最快將於明天出爐。