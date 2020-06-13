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岡山舊水塔列為歷史建築 美麗光雕重現昔日風華

中央社 / 高雄13日電

1937年興建完工的岡山舊水塔，曾帶動岡山的發展與繁榮也曾是地標所在，1992年停止運作後被列為歷史建築；28年後的今天以光雕重現昔日風華。

光雕岡山舊水塔是由大岡山發展協會、國立高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系所合辦的活動，晚上7時當光雕點亮已經被列為歷史建築的岡山水塔，民眾都驚豔於特殊的建築風貌。

岡山在地文化人士、國立高雄餐旅大學助理教授謝宜臻告訴中央社記者，盼中央或文史主管單位能在確保建築物安全無虞的前提下，劃設自來水園區或公共空間讓史蹟活化，也展現建築之美。

岡山水塔於1937年興建完工，後來因為日軍岡山空軍基地設立，引進很多日本技術人員進駐，帶動岡山地區的繁榮與發展，不僅提升環境衛生也增進基礎建設，被認為和奠定岡山高階螺絲工廠有很大的關聯。

岡山水塔不負使命，服務大岡山居民供水逾半個世紀，於1992年停止運作，默默的佇立在省道的一角，因為老舊成為被遺忘的建築，經過岡山文史工作者及學者的奔走努力，成功劃設為歷史建築；可惜缺乏經費進行建築安全措施和園區的設置。

為了讓老舊水塔重現風采，文史人士出錢出力，今天合辦「岡好，水塔野在這！點亮岡山水塔！」活動，並在晚間點亮水塔光雕，璀璨的光影四射，讓民眾驚豔。

謝宜臻指出，岡山舊水塔是台灣屈指可數的日治時期舊水塔當中，尚未劃設為休憩園區的一處，盼能獲得市府與文化部重視。

岡山 歷史建築 文史工作者

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