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培力參與式走讀路徑 永續經營閩東聚落建築

中央社 / 連江縣13日電

連江縣文化處推動「走讀津沙聚落建築群計畫」，今日下午由逢甲大學帶領馬祖居民認識聚落建築，找出聚落記憶，透過討論與實地走訪，與居民共同交流聚落的發展與產業可能性。

津沙聚落是馬祖三大聚落建築群之一，民國60年後漁業逐漸沒落，人口外流，待戰地政務解除後，軍人消費產業也沒落，居民自發組織津沙社區發展協會修繕古屋，津沙因此保存許多閩東式石頭屋，臨港依山而建，呈現馬祖建築特色，並朝民宿、觀光產業發展。

逢甲大學團隊與居民討論的過程中，共同回顧20年前津沙聚落的樣貌。計畫主持人謝銘峯也從馬祖閩東式建築形式、民居體驗文化的例子與津沙居民交流。他表示，傳統建築蓋法是先民的智慧展現，入住體驗傳統聚落可讓老屋呈現觀光任務，也發展出產業資源。

文化資產科科長陳壽延表示，「走讀津沙聚落建築群計畫」是今年向文化部文化資產局申請的計畫，希望藉此找出津沙聚落的故事、記憶後發展旅遊動線，並指出津沙聚落申請的傳統建築補助每年都很熱烈，去年整修就有3棟，期待居民繼續保存聚落建築，透過整修老屋的方式將傳統建築活化留存。

謝銘峯分享，透過一系列的活動，希望找到聚落故事，並由居民自己說，讓津沙人人都是講師、處處都是講堂，並透過參與式走讀路徑的活動課程，實踐居民分享勝過於旅遊導覽的形式，共同擬定走讀路徑，落實未來在地人說在地故事的精神。

建築 馬祖 老屋

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