澎湖編草鞋傳統民俗工藝再現 好穿又不滑

澎湖早期「打草鞋」的傳統民俗工藝再現，澎湖文化局今天在生活博物館舉辦草鞋編織研習，每名參與民眾以自己雙手為雙腳編織一雙草鞋，感覺非常特別，既好穿又不滑。

澎湖文化局「百年風華媽宮傳藝」系列活動，今天在澎湖生活博物館推出草鞋編織的傳統工藝，早期的民眾稱為「打草鞋」，邀請老師洪瑀蓁親自教授。吸引30多名民眾前來體驗先人的生活經驗，也讓這項傳統技藝能夠留傳下來。

洪瑀蓁表示，3年前從事田野調查時，在望安花宅葉姓耆老家中發現有早年的草鞋床，更有阿嬤形容草鞋比現今的釘鞋、膠鞋或菜瓜布鞋等都好穿，因而在好奇心下，投入草鞋編織的傳統技藝，希望讓澎湖海島上僅存的「打草鞋」技藝得以傳承下來。

澎湖文化局表示，草鞋是澎湖先民的智慧，也是早期民眾上山討海時必備的行頭工具之一，其中很簡單的材料取自於早年捆綁貨品的稻禾草（俗稱草繩），利用廢物來進行打草鞋的編織，早年沒有膠鞋或釘鞋的年代，幾乎家家戶戶都有，由於具有防滑等保護作用，尤其是一般民眾下海照海、潮間帶撿螺絲貝殼或挽海菜等都會穿的鞋子。