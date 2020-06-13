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一圓大學夢 72歲黃林阿菊苦讀4年從台灣首府大學畢業

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台首大今天舉行畢業典禮，苦讀4年畢業的72歲黃林阿菊（右）獲特殊勤學獎。記者吳淑玲／翻攝
台首大今天舉行畢業典禮，苦讀4年畢業的72歲黃林阿菊（右）獲特殊勤學獎。記者吳淑玲／翻攝

72歲阿嬤黃林阿菊為一圓大學夢的，經過4年苦讀，今天如願拿到大學畢業證書，台灣首府大學今天下午4時舉辦「109級畢業生畢業典禮」，黃林阿菊是本屆最高齡的畢業生，也因勤奮好學，獲頒特殊勤學獎獎項。黃林阿菊開心表示，得償多年宿願，完成大學學業，將開始展開自己喜歡的退休生活了。

黃林阿菊從高雄鳳山通勤讀書，她有10個兄弟姊妹，她排行第十的么妹。現年高齡96歲的大哥林吉明是前高雄縣建設局長，三哥是高雄大寮國中退休的林吉清校長，其他兄弟姊妹也都在銀行、醫學等業界各有一片天，她一直有個大學夢。

黃林阿菊以哥哥姐姐為榜樣，育有一對子女在銀行業與警界服務，在家庭穩定後，在家族成員的薰陶與鼓勵下，開啟了努力求學的志向，先到左營高中進修部讀了三年的書，再到台灣首府大學進修部觀光管理學系就讀。

導師陳瑩達表示，黃林阿菊雖是班上最年長者，求學期間非常珍惜每一次的學習機會，風雨無阻的出席每一次上課，也必定坐在前排勤抄筆記，與授課老師、同學們都保持良好的學問討論與互動。

黃林阿菊今天拿到大學畢業證書，她開心表示，非常感謝台灣首府大學給她讀書的機會，感謝老師與同學們陪著她起努力了四年，總算圓了自己的求學夢。

台首大今天舉行畢業典禮，苦讀4年畢業的72歲黃林阿菊（右）獲特殊勤學獎。記者吳淑玲／翻攝
台首大今天舉行畢業典禮，苦讀4年畢業的72歲黃林阿菊（右）獲特殊勤學獎。記者吳淑玲／翻攝

陳瑩 畢業典禮 成大

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