影／屏基工會理事長詹智鈞不續聘將失業 300人遊行縣府陳情

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬屏基不續聘，合約到6月30日，屏基工會發起連署上街遊行，今有60個工會團體、300人參與遊行。屏東縣府勞動處長林德輝多次協調未果，兩次調解不成立，詹智鈞向勞動部提出不當勞動裁決，今遊行走到縣府陳情，詹也將縣府曾頒發給他的感謝狀退回給縣府，但縣府因假日沒人出來受理陳情。

遊行從屏東市永福路出發，約兩小時走到屏東縣政府，路上有民眾給詹智鈞加油打氣，沿途工會成員們高喊「留任詹醫師」，遊行隊伍舉著「全民防疫有成功，工會理事長失業中」，「工會集結，保障勞權」，「醫師納入勞基法，病人照顧穩搭搭」。

詹智鈞是時代力量屏東黨部主委，時代力量黨主席徐永明、立委陳椒華也現身遊行現場。縣議員蔣月惠、洪明江到場聲援。抗議最後，詹智鈞將潘孟安頒發106年社區健康營造感謝狀貼在縣府大門口，現場一度發生口角衝突。

台北市醫師職業工會高屏區代表、衛福部屏東醫院醫師吳欣岱說，主治醫師都是一年一聘，詹醫師的狀況凸顯主治醫師沒有納入勞基法的問題。另外，屏基以詹智鈞未在限期將病歷數完成作為不續聘原因之一，吳欣岱說，屏基是地區醫院，人力照顧不足，沒有住院醫師寫病歷，醫師在臨床行醫會放到較後面，實際照顧比病歷記載更重要。詹醫師拖欠病歷問題，反映臨床醫療負擔過重。

屏基12日發聲明指出，4月聘任會議決議不續聘三位主治醫師，不僅只神經內科詹醫師。各科別主治醫師不續聘的理由，與醫師個人生涯發展規劃、醫院策略方向、科室發展績效、醫療專業責任等有關，不續聘的決議並非因其為工會理事長。