快訊

中國「航母」現身陽朔？桂林人看著看著就哭了

高雄某學校15生爆上呼吸道群聚 感染 初檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏基工會理事長詹智鈞不續聘將失業 300人遊行縣府陳情

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏基工會理事長詹智鈞（左二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（左二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬屏基不續聘，合約到6月30日，屏基工會發起連署上街遊行，今有60個工會團體、300人參與遊行。屏東縣府勞動處長林德輝多次協調未果，兩次調解不成立，詹智鈞向勞動部提出不當勞動裁決，今遊行走到縣府陳情，詹也將縣府曾頒發給他的感謝狀退回給縣府，但縣府因假日沒人出來受理陳情。

遊行從屏東市永福路出發，約兩小時走到屏東縣政府，路上有民眾給詹智鈞加油打氣，沿途工會成員們高喊「留任詹醫師」，遊行隊伍舉著「全民防疫有成功，工會理事長失業中」，「工會集結，保障勞權」，「醫師納入勞基法，病人照顧穩搭搭」。

詹智鈞是時代力量屏東黨部主委，時代力量黨主席徐永明、立委陳椒華也現身遊行現場。縣議員蔣月惠、洪明江到場聲援。抗議最後，詹智鈞將潘孟安頒發106年社區健康營造感謝狀貼在縣府大門口，現場一度發生口角衝突。

台北市醫師職業工會高屏區代表、衛福部屏東醫院醫師吳欣岱說，主治醫師都是一年一聘，詹醫師的狀況凸顯主治醫師沒有納入勞基法的問題。另外，屏基以詹智鈞未在限期將病歷數完成作為不續聘原因之一，吳欣岱說，屏基是地區醫院，人力照顧不足，沒有住院醫師寫病歷，醫師在臨床行醫會放到較後面，實際照顧比病歷記載更重要。詹醫師拖欠病歷問題，反映臨床醫療負擔過重。

屏基12日發聲明指出，4月聘任會議決議不續聘三位主治醫師，不僅只神經內科詹醫師。各科別主治醫師不續聘的理由，與醫師個人生涯發展規劃、醫院策略方向、科室發展績效、醫療專業責任等有關，不續聘的決議並非因其為工會理事長。

縣府勞動處指會全力協助，持續關心此案後續發展。

屏基工會理事長詹智鈞遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（後排左二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行，時代力量黨主席徐永明（後排右二）參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（後排左二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行，時代力量黨主席徐永明（後排右二）參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（左二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（左二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（右）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（右）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（右二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行，時代力量黨主席徐永明（右一）、立委陳椒華（左一）參與遊行，縣議員洪明江（左二）等聲援。記者劉星君／攝影
屏基工會理事長詹智鈞（右二）遭屏基不續聘，工會今發起連署上街遊行，有60個工會團體、300人參與遊行，時代力量黨主席徐永明（右一）、立委陳椒華（左一）參與遊行，縣議員洪明江（左二）等聲援。記者劉星君／攝影

醫師 屏東縣政府 時代力量

延伸閱讀

125位在台印度人車隊遊行為台灣加油、為印度祈福

屏基工會理事長醫師詹智鈞遭解聘 屏基打破沉默發聲明

屏基工會理事長遭解聘 議員洪明江：縣府要有魄力

高雄聞人「施爸爸」今告別式 遊行隊伍氣派送最後一程

相關新聞

高市校園上呼吸道群聚感染 初步排除新冠肺炎可能

高雄市校園傳出上呼吸道群聚感染事件，指揮中心發言人莊人祥今下午表示，依作業流程從群聚事件病例挑出4件採檢檢體送驗後，其中...

六龜水力發電廠走過百年 川流式設計展現德國人智慧

高雄更名100週年，高市圖書館六龜分館今天舉辦「六龜土壠灣電廠百年風情話」活動，專業導覽人員引領讀者走訪「土壠發電廠」上...

一圓大學夢 72歲黃林阿菊苦讀4年從台灣首府大學畢業

72歲阿嬤黃林阿菊為一圓大學夢的，經過4年苦讀，今天如願拿到大學畢業證書，台灣首府大學今天下午4時舉辦「109級畢業生畢...

影／屏基工會理事長詹智鈞不續聘將失業 300人遊行縣府陳情

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬屏基不續聘，合約到6月30日，屏基工會發起連署上街遊行，...

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

高雄市今天傳出某所學校班級高達15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染事件，經疫調發現相關個案並無旅遊史、接觸史，也無接觸居家...

高市某校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 已要求停課

高雄市今天傳出某所學校班級高達15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染事件，高雄市衛生局已經採集檢體送昆陽實驗室檢驗，結果明天...

斯巴達障礙賽下月登場 選手搶先體驗「歷年最美賽道」

國際斯巴達障礙跑競賽今年全球首場競賽7月在高雄舉辦，主辦單位今天舉辦賽前體驗賽，號召40位運動愛好者挑戰1.5公里賽道，...

為晉陞解套？科技部選在屏東旭海設置短期火箭發射場

晉陞科技太空公司在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，致使火箭發射卡關。不過，行政院科技部已完成「短期科...

防疫新生活鮪魚料理 逾百名廚挺漁民

有「黑金」之稱的黑鮪魚，漁民今年喜迎大豐收，但拍賣價卻因疫情一路下滑，全國黑鮪魚漁獲量最大東港市場，近日平均拍賣價每公斤...

15天7死…台24線繁華段 出動測速照相機

屏東縣長治鄉長治交流道下方往三地門方向台24線繁華村路段，從5月下旬到6月，約15天發生7件死亡車禍，居民人心惶惶，屏東...

高職紀念？裸照登畢業冊挨批 校方全回收

高雄一所高職畢業紀念冊，刊出男學生集體全裸，僅遮住第三點不雅照，女學生看了驚嚇，家長氣到向教育局告狀。校方原表示尊重學生...

興達港整修景觀、停車 迎遊客回流

高雄市興達港觀光魚市因疫情導致遊客量下滑，市府海洋局改造興達港第一拍賣場周邊碼頭環境，新增休閒步道與景觀造景，另因應民眾...

熱門新聞

高市某校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 已要求停課

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

影／大甲盃首開打！大甲媽36執士路過彰化被黑衣人聚眾毆傷

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

大甲媽今進彰化城 一信徒跌倒兩員警被炸傷　

海運快遞增6倍 基隆港聯興設專區7月開張大舉招募人才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。