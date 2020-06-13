不想當流著排灣血液的漢人 墾丁社頂居民拚正名

屏東墾丁社頂部落居民經學者考證是排灣族龜仔角社後裔，部分居民未在民國52年以前辦理族籍登記，失去原住民身分；原住民意識抬頭後想回復身分，卻被戶政機關以「登記時間已過」打回票。文史工作者念吉成不忍後代背負著背叛祖先的罪名，除採集史料還原歷史協助「正名」外，上月發起連署將向屏東縣政府提訴願，不想成為流著排灣血液的漢人。

念吉成研究清領時期在鵝鑾鼻燈塔周圍設的關界碑，發現它不僅是台灣開港通商等史事，也見證時當地原住民番社的興衰，從學者楊南郡等人的研究報告和史料文物，證明現在的墾丁社頂部落，就是消失300多年的排灣族龜仔角社後裔。居民知道自己是排灣族後代，也有日據時期登記「熟番」的戶籍謄本，卻因錯過「辦理平地原住民登記的時間」，無法回復身分，成為心中的痛。

「身為排灣人，死為排灣魂，這麼單純的心願卻無法實現，心有遺憾，死都不瞑目！」念吉成下鄉田野調查時，不少老輩居民大吐不快。他說，龜仔角社漢化極深，留下的資料有限，僅找到石棺及先民物件來證明存在，周邊排灣四林格部落靈媒也協助找尋祖靈石，尋回根源。

念吉成說，之所以未在民國45年至52年間辦理平地鄉鎮山胞戶籍登記，是因當時台灣社會仍有鄙視原住民的心態，加上族人散居各地，未接獲辦理登記的通知，也有人不願後代再受歧視，以致錯過登記時效，估計有百人。