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不想當流著排灣血液的漢人 墾丁社頂居民拚正名

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁社頂部落是排灣族龜仔角社後代，部分居民早年因錯過登記時限無法恢復原住民身分，不想心存遺憾的他們拚正名，向外界發聲尋求支持。記者潘欣中／翻攝
屏東墾丁社頂部落是排灣族龜仔角社後代，部分居民早年因錯過登記時限無法恢復原住民身分，不想心存遺憾的他們拚正名，向外界發聲尋求支持。記者潘欣中／翻攝

屏東墾丁社頂部落居民經學者考證是排灣族龜仔角社後裔，部分居民未在民國52年以前辦理族籍登記，失去原住民身分；原住民意識抬頭後想回復身分，卻被戶政機關以「登記時間已過」打回票。文史工作者念吉成不忍後代背負著背叛祖先的罪名，除採集史料還原歷史協助「正名」外，上月發起連署將向屏東縣政府提訴願，不想成為流著排灣血液的漢人。

念吉成研究清領時期在鵝鑾鼻燈塔周圍設的關界碑，發現它不僅是台灣開港通商等史事，也見證時當地原住民番社的興衰，從學者楊南郡等人的研究報告和史料文物，證明現在的墾丁社頂部落，就是消失300多年的排灣族龜仔角社後裔。居民知道自己是排灣族後代，也有日據時期登記「熟番」的戶籍謄本，卻因錯過「辦理平地原住民登記的時間」，無法回復身分，成為心中的痛。

「身為排灣人，死為排灣魂，這麼單純的心願卻無法實現，心有遺憾，死都不瞑目！」念吉成下鄉田野調查時，不少老輩居民大吐不快。他說，龜仔角社漢化極深，留下的資料有限，僅找到石棺及先民物件來證明存在，周邊排灣四林格部落靈媒也協助找尋祖靈石，尋回根源。

念吉成說，之所以未在民國45年至52年間辦理平地鄉鎮山胞戶籍登記，是因當時台灣社會仍有鄙視原住民的心態，加上族人散居各地，未接獲辦理登記的通知，也有人不願後代再受歧視，以致錯過登記時效，估計有百人。

念吉成查到最高行政法院107年判字第240號判決，指「原住民身分係因『血緣』關係而來，非所謂採登記主義而取得。又省政府之前在民國45、46、48、52年間，雖有規定受理登記期間，並表示逾期概不准再補辦登記手續，但並無未在期間登記就喪失原住民身分之規定」，他上月發動連，將據此判例向縣府提訴願，為「正名」繼續努力。

屏東墾丁社頂部落是排灣族龜仔角社後代，部分居民早年因錯過登記時限無法恢復原住民身分，不想心存遺憾的他們拚正名，文史工作者念吉成發起連署，將向屏東縣政府提訴願。記者潘欣中／翻攝
屏東墾丁社頂部落是排灣族龜仔角社後代，部分居民早年因錯過登記時限無法恢復原住民身分，不想心存遺憾的他們拚正名，文史工作者念吉成發起連署，將向屏東縣政府提訴願。記者潘欣中／翻攝
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屏東墾丁社頂部落是排灣族龜仔角社後代，部分居民早年因錯過登記時限無法恢復原住民身分，不想心存遺憾的他們拚正名，向外界發聲尋求支持。記者潘欣中／翻攝

原住民 屏東縣政府 排灣族

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