防鼬獾感染狂犬病 高市動保處前進高風險區打預防針
高雄市農業局動物保護處發現，鼬獾感染狂犬病的案例自102年發生至今時有所聞，今年高雄甲仙區就發生1件，為防範狂犬病，動保處持續在12個高風險疫區及沿海港口高風險，巡迴注射狂犬病疫苗，阻絕狂犬病在鼬獾跟犬貓之間傳染。
高雄市動保處天分別在阿蓮及內門區舉辦狂犬病疫苗注射活動，現場不少民帶貓狗到場打疫苗。部分民眾因家裡飼養的貓狗太多，或因犬隻的個性問題無法帶出，則由動保處獸醫師到府服務，有時一趟來回要超過半小時以上。
動保處表示，今年度仍會持續在動物醫療資源較匱乏的狂犬病高風險區辦理「狂犬病預防注射與寵物登記二合一巡迴活動」及「寵物絕育、狂犬病預防注射與寵物登記三合一巡迴活動」，民眾可多加利用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言