防鼬獾感染狂犬病 高市動保處前進高風險區打預防針

高雄市農業局動物保護處發現，鼬獾感染狂犬病的案例自102年發生至今時有所聞，今年高雄甲仙區就發生1件，為防範狂犬病，動保處持續在12個高風險疫區及沿海港口高風險，巡迴注射狂犬病疫苗，阻絕狂犬病在鼬獾跟犬貓之間傳染。

高雄市動保處天分別在阿蓮及內門區舉辦狂犬病疫苗注射活動，現場不少民帶貓狗到場打疫苗。部分民眾因家裡飼養的貓狗太多，或因犬隻的個性問題無法帶出，則由動保處獸醫師到府服務，有時一趟來回要超過半小時以上。