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防鼬獾感染狂犬病 高市動保處前進高風險區打預防針

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市動保處前進阿蓮及內門幫狗注射狂犬病疫苗，不少民眾帶著愛狗到場注射。圖／高雄市動保處提供
高雄市動保處前進阿蓮及內門幫狗注射狂犬病疫苗，不少民眾帶著愛狗到場注射。圖／高雄市動保處提供

高雄市農業局動物保護處發現，鼬獾感染狂犬病的案例自102年發生至今時有所聞，今年高雄甲仙區就發生1件，為防範狂犬病，動保處持續在12個高風險疫區及沿海港口高風險，巡迴注射狂犬病疫苗，阻絕狂犬病在鼬獾跟犬貓之間傳染。

高雄市動保處天分別在阿蓮及內門區舉辦狂犬病疫苗注射活動，現場不少民帶貓狗到場打疫苗。部分民眾因家裡飼養的貓狗太多，或因犬隻的個性問題無法帶出，則由動保處獸醫師到府服務，有時一趟來回要超過半小時以上。

動保處表示，今年度仍會持續在動物醫療資源較匱乏的狂犬病高風險區辦理「狂犬病預防注射與寵物登記二合一巡迴活動」及「寵物絕育、狂犬病預防注射與寵物登記三合一巡迴活動」，民眾可多加利用。

高雄市動保處前進阿蓮及內門幫狗注射狂犬病疫苗，不少民眾帶愛狗到場注射。圖／高雄市動保處提供
高雄市動保處前進阿蓮及內門幫狗注射狂犬病疫苗，不少民眾帶愛狗到場注射。圖／高雄市動保處提供

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