高市悅讀協會攜手一卡通 千元儲值卡贈392位學生
因擔心新冠肺炎疫情衝擊經濟弱勢家庭學生求學之路，高雄市悅讀協會與一卡通公司合作推出「弱勢家庭學生扶助專案」，今天上午由立委邱志偉頒發一千元面額的電子票卷給北高雄八區國中小392名弱勢學生，各校校長、主任代表學生接受儲值卡。
立委邱志偉利用選舉補助款成立高雄市悅讀協會，主要在湖內、路竹、岡山、橋頭、茄萣、永安、彌陀、梓官等區學校推廣閱讀運動，另每月提撥助學金資助弱勢學生，減輕弱勢家庭經濟負擔。
此次疫情影響許多家庭生計，悅讀協會與一卡通公司合作，針對北高雄弱勢學生發放儲值一千元在內的一卡通電子票證，共有392位學生受惠。
捐贈儀式今天上午在岡山舉辦，一卡通總經理程子箴出席，另有48位校長或主任代替學生領取儲值卡。學生可持一卡通到超商、全聯等地消費，也能搭乘大眾運輸工具。
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