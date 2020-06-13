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六龜水力發電廠走過百年 川流式設計展現德國人智慧

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「高屏發電廠-六龜機組」位在六龜大橋旁，設廠歷史已有103年。記者徐白櫻／翻攝
「高屏發電廠-六龜機組」位在六龜大橋旁，設廠歷史已有103年。記者徐白櫻／翻攝

高雄更名100週年，高市圖書館六龜分館今天舉辦「六龜土壠灣電廠百年風情話」活動，專業導覽人員引領讀者走訪「土壠發電廠」上游引水閘、管理站、沉砂地、日治時期地界碑、發電廠前的明渠水道等地，見證運轉103年的水力發電設備。

高雄市立圖書館總館響應「世界閱讀日」及適逢高雄更名100週年，各館以不同的方式呈現，六龜分館舉辦「六龜土壠灣電廠百年風情話」，邀請十八羅漢山自然人文協會理事長張運正導覽「高屏發電廠-六龜機組」，百年電廠的人文景觀吸引讀者報名參加。

張運正指出，土壠發電廠從民國6年起運轉至今，「低落差川流式發電廠」由德國人設計與製造機電設備，利用原有地形形成有效落差30.6公尺，發電量曾占全國前三名，主要供應高屏地區用電需求，目前仍有4500千瓦發電量。

報名人員逐一走訪發電廠設施，參與學員說，對於擁有百年歷史，且設有槍孔與電網的城堡式管理站建築印象深刻，另外電廠利用自然地形取水，大自然資源的巧妙令人讚嘆，此次活動收穫頗多。

六龜分館主任王鵬字表示，圖書館以「走讀參訪」方式呈現六龜文化，不僅讓居民加深在地文化認同，也吸引外來遊客認識六龜的人文地景，擴散圖書館的知識傳遞功能。

六龜發電廠的飲水閘管理站是百年建物，設有電網礙子與槍孔。記者徐白櫻／翻攝
六龜發電廠的飲水閘管理站是百年建物，設有電網礙子與槍孔。記者徐白櫻／翻攝
報名學員在新發引水閘與取水口合照留念。記者徐白櫻／翻攝
報名學員在新發引水閘與取水口合照留念。記者徐白櫻／翻攝
「六龜土壠灣電廠百年風情話」走訪行程之一，舊潭沉砂池與進水口。記者徐白櫻／翻攝
「六龜土壠灣電廠百年風情話」走訪行程之一，舊潭沉砂池與進水口。記者徐白櫻／翻攝

六龜 圖書館 世界閱讀日

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