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高雄城市探險登場 斯巴達障礙跑競賽今到崗山之眼熱身

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
台灣斯巴達障礙跑競賽（Spartan Race）」的賽前體驗賽今天在崗山之眼進行。圖／高雄市觀光局提供
台灣斯巴達障礙跑競賽（Spartan Race）」的賽前體驗賽今天在崗山之眼進行。圖／高雄市觀光局提供

新冠肺炎疫情解封，高雄市觀光局力推6月份規畫的城市探險活動，今天在崗山之眼舉辦「台灣斯巴達障礙跑競賽（Spartan Race）」的賽前體驗賽，告知想試試高雄城市7大探險的路線民眾，即日起可上網報名預約遊程。

高雄市觀光局專門委員孫春良表示，6月的「城市探險」，有3大主題，1、「野外秘境探險」包括「柴山天威古道秘境」，寶來花賞溫泉公園搭配極限設施體驗遊程；2、「自然生態探索」，以壽山動物園的生態體驗和壽山國家自然公園仲夏森遊為主；3、「城市風格冒險」，包括斯巴達障礙跑競賽、海線重型帆船體驗、城市單車漫遊，其中有小朋友感興趣的PUSH BIKE闖關活動、親子自行車飛輪接力賽、自行車AR實境體感體驗。

今天在崗山之眼舉辦斯巴達障礙跑競賽的賽前體驗賽，賽道全長超過1.5公里，含括藥球、戰繩、高舉滾輪、跳箱等障礙關卡，崗山之眼空中廊道也是賽道，沿途經過阿公店溪、阿公店水庫和森林公園

孫春良說，國內2016年引進斯巴達障礙跑競賽，陸續在新北、桃園、台中、高雄舉辦，至今已舉辦8場賽事，吸引上萬名選手報名；今年上半年受新冠肺炎疫情影響，許多路跑馬拉松賽事暫停或延期，原訂於4月登場的斯巴達障礙跑競賽高雄場也延後到7月4日和5日在阿公店森林公園展開，這也是全球今年第一場斯巴達賽事。

孫春良表示，高雄城市探險即日起可上網報名預約遊程，相關訊息可上高雄旅遊網查詢。要參加2020斯巴達障礙跑競賽高雄場的民眾可到KKTIX（https://reurl.cc/pd86Qd ）報名，欲知更多資訊可搜尋官方粉絲團。Spartan Race Taiwan」。

新冠肺炎 疫情 森林公園

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