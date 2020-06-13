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斯巴達障礙賽下月登場 選手搶先體驗「歷年最美賽道」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣斯巴達障礙賽7月在高雄舉辦，主辦單位今天舉辦賽前體驗賽。記者徐白櫻／攝影
台灣斯巴達障礙賽7月在高雄舉辦，主辦單位今天舉辦賽前體驗賽。記者徐白櫻／攝影

國際斯巴達障礙跑競賽今年全球首場競賽7月在高雄舉辦，主辦單位今天舉辦賽前體驗賽，號召40位運動愛好者挑戰1.5公里賽道，過程須通過六項關卡考驗，最後登上8層樓高的崗山之眼欣賞美景，提前感受賽事熱力。

高市觀光局因應後疫情時代推出系列活動，本月份是「城市探險月」，考量2020斯巴達障礙賽高雄場活動即將在7月2、3日登場，主辦單位今天在崗山之眼推出體驗賽，市府觀光局專委孫春良、享溫馨總經理李奇霖與三皇生技總經理王亭坤共同鳴槍起跑。

體驗賽1.5公里是正式比賽的濃縮版本，參賽選手必須路跑陡峭山路，沿途還要通過健身房教練規劃的多項肌力訓練項目，因天氣炎熱，參賽選手個個氣喘吁吁，挑戰過程不輕鬆。黃姓參賽者最早抵達終點站，他說，過去有參加過正式比賽，這次體驗「非常棒」，沒參與的人可以嘗試看看。

觀光局指出，Spartan Race是全球障礙賽領導品牌，台灣自2016年引進，至今已舉辦八場賽事，今年許多路跑因疫情停辦或延期，斯巴達高雄場原訂4月舉辦，因疫情延後至7月，成為全球今年的第一場賽事，今年賽事選在崗山之眼，這裡曾被《孤獨星球》評選排名第五的高雄美景，也是歷年來景色最美的賽道，沿途經過阿公店溪、環繞阿公店水庫及森林公園，目前仍可接受報名。

考驗項目之一「藥球」。記者徐白櫻／攝影
考驗項目之一「藥球」。記者徐白櫻／攝影
斯巴達障礙賽高雄場即將在7月登場，這裡是歷年最美賽道，選手可登高遠眺阿公店水庫美景。記者徐白櫻／攝影
斯巴達障礙賽高雄場即將在7月登場，這裡是歷年最美賽道，選手可登高遠眺阿公店水庫美景。記者徐白櫻／攝影
考驗項目之一「跳箱」。記者徐白櫻／攝影
考驗項目之一「跳箱」。記者徐白櫻／攝影
台灣斯巴達障礙賽體驗賽，選手須路跑陡峭山徑，沿途還要通過六道關卡考驗。記者徐白櫻／攝影
台灣斯巴達障礙賽體驗賽，選手須路跑陡峭山徑，沿途還要通過六道關卡考驗。記者徐白櫻／攝影

疫情 觀光局 路跑

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