高市代理市長就職 市長室移回四維中心 恢復8點開晨會

高雄市代理市長楊明州今天宣誓就職，將市長室從前市長韓國瑜時用的鳳山行政中心移回四維行政中心，恢復以前早上8點開晨會的習慣，市府常用的LOGO多數回到陳菊主政時的「彩帶高」，並延續「歷任市長」都會做的清淤工作，涉及較長遠政策的建設會檢討進度和發生的困難在那裡，不會終止評估。

楊明州的宣誓就職典禮在四維行政中心第一會議室進行，由行政院祕書長李孟諺監誓。典禮後受訪時，楊明州都詳細回答媒體提問的問題，知無不言。

媒體問對前市長韓國瑜沒有參加今天的典禮的看法，楊明州明白的說，今天只是宣誓，沒有交接。

高雄市新聞局經營的臉書粉專「樂高雄」昨天把韓國瑜主政時用「LOVE高」，換成陳菊主政時的「彩帶高」，引發議論。 楊明州說，不管是新的「高」或以前的「彩帶高」， 都有在地知名性，兩個都OK，只是故事性不一樣，「彩帶高」有2009年世運的彩帶意象，有故事性；新聞局提到「LOVE高」的logo原創作者只授權給新聞局使用，沒有授權給其他局處，新聞局目前在跟原創作者協商，他的原則是在這兩個月內，市府尊重原創作者的著作權只能在新聞局使用，至於要如何使用，他沒有意見，「萬物靜觀皆自得」，都很好，只不過彩帶高多一個故事性。

他表示，早上8點的晨會，一定要恢復，幾十年來開晨會都是8點，這是他的習慣；他是文官、事務官，只想這兩個月把工作做好；韓國瑜市長時他當祕書長，對於長官的提拔，都很感恩，完全沒有政治考量，沒有針羊對性，是正式接到代理市長派任以後盼同仁8點開晨會。

關於市長室運作重心移回四維行政中心，不續用韓國瑜時用的鳳山行政中心，楊明州說，去鳳辦開會時會用那裡的辦公室， 四維行政中心局處較多，而且副市長、祕書長、副祕書長、市長的幕僚群、主計、人事、財政、政風等都在四維，所以就以四維行政中心為主。

楊明州在宣誓後對在場的各局處副首長說，盼大家要上緊發條，媒體問這是不是針對韓國瑜時的市府而言？楊表示，市府員工以前的發條都很緊，是要大家這兩個月發條不要鬆了。

關於防汛清水溝是不是延續韓國瑜時的政策？他表示，水溝、側溝等的清疏，是歷任市長都在做的，也不是說要延續那一位，政策上是有延續性，這是基本維護工作，沒有那一個市長做什麼、那一個市長沒有做什麼，是文官每年都要做的。

對於韓國瑜推的愛情魔天輪，楊明州說，有一些政策涉及較長遠的，會檢討進度和發生的困難在那裡，不會終止評估；政策都有延續性，每一任市長一棒接一棒，每一市長行事風格不一 樣，政策要延續，也要保障文官不要觸法。

代理市長的這兩個月，楊明州打算大部分局處由副首長代理首長職，他說下星期一會公布這些人事。