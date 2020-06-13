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再平凡不過的畢業紀念冊 他估全台小學近一成從缺

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
國際獅子會300-D2區前總監林國泰（右二）和恆春獅子會、宜特印刷公司聯手相助，為屏東縣滿州國小及獅子鄉楓林國小印製畢業紀念冊。記者潘欣中／攝影
國際獅子會300-D2區前總監林國泰（右二）和恆春獅子會、宜特印刷公司聯手相助，為屏東縣滿州國小及獅子鄉楓林國小印製畢業紀念冊。記者潘欣中／攝影

小學畢業紀念冊珍藏童年的校園生活記憶，但對偏鄉學校孩子，卻是奢侈的夢想，只能以1張畢業團體照代替；家住屏東縣滿州鄉的國際獅子會300-D2區前總監林國泰，自掏腰包為在地滿州國小及獅子鄉楓林國小印製畢業紀念冊，他說，全台有許多偏鄉孩子因無法負擔印刷費用，只能讓在校的珍貴記憶與友誼溫度，隨著鳳凰花盛開後凋謝，讓人不捨。

也是獅友的宜特印刷公司老闆楊政義說，8年前到位處山區的桃園縣復興鄉高義國小，發現該校畢業班因人數少，加上位處偏遠，印刷不是成本高昂就是品質不如預期，加上偏鄉學生家庭經濟能力差，無力負擔，校方多放棄，就以團體大合照取代，他找到一套簡易又方便的電腦軟體，請學校師生編排照片、上傳就可代為印製，每本工本費不到千元，由獅友認捐。

「這只是冰山的一角！」林國泰說，8年來已有80多所小學受惠，但他們發現，全台有8000多所小學，偏鄉小學因地處偏遠、人數不多、資源少，估計有接近一成的小學未出畢業紀念冊，就由老師拍張大合照留做紀念； 畢業紀念冊對大學校而言，是再平凡不過的事，但偏鄉小校卻是奢侈的夢想，呼籲社會一起來為這些孩子圓夢，別讓小學生6年的童年校園生活未來變空白。

林國泰輾轉從各校方得知，屏東縣有多所偏鄉小學孩子難負擔畢業紀念冊的額外開銷，照例以合照取代，他和恆春獅子會、宜特印刷公司聯手相助，今年因行政手續問題，捐贈對象只有滿州及楓林小學共21本，明年希望幫助更多小校畢業生，希望畢業班孩子能一起參與畢業紀念冊的編製過程，從過程中得到學習及回憶，比起過去拿到一張畢業合照要豐富，也期盼畢業生感恩惜福，未來有能力回饋給更多需要的人。

國際獅子會300-D2區前總監林國泰（右二）和恆春獅子會、宜特印刷公司聯手相助，為屏東縣滿州國小及獅子鄉楓林國小印製畢業紀念冊，學生開心拿到創校以來第一本畢業紀 冊。記者潘欣中／攝影
國際獅子會300-D2區前總監林國泰（右二）和恆春獅子會、宜特印刷公司聯手相助，為屏東縣滿州國小及獅子鄉楓林國小印製畢業紀念冊，學生開心拿到創校以來第一本畢業紀 冊。記者潘欣中／攝影

偏鄉學校 屏東縣 夢想

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