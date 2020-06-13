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為晉陞解套？科技部選在屏東旭海設置短期火箭發射場

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
「科研探空火箭發射場使用申請」流程於草案內有一套作業申請標準。記者尤聰光／翻攝
「科研探空火箭發射場使用申請」流程於草案內有一套作業申請標準。記者尤聰光／翻攝

晉陞科技太空公司在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，致使火箭發射卡關。不過，行政院科技部已完成「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，並進行預告階段。其中，地點選在屏東旭海牡丹灣國有地作為火箭發射場。

科技部預告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」內容包括「訂定目的」、「適用範圍」、「科研探空火箭發射場使用申請」、「單位權責區分及支援單位」、「地面測試作業管制」、「火箭飛試作業管制」、「飛安事故處置管制」及「職業安全衛生管制」等8大項。

「適用範圍」的第二項內容指出，所稱之火箭發射場，僅適用於屏東縣牡丹鄉旭海村灣段（0654段號） 0742000及0743000地號之土國有財產署核准本部借用之短期科研火箭發射場域。另在「科研探空火箭發射場使用申請」部分，火箭發射單位應於D-30日前，向科技部提出飛試需求申請，並提供「發射實施計畫申請書」。

台東縣政府地政處長沈碧恕表示，科技部預告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」公布在科技部網頁上，公告日期從6月3日至17日止；就公告草案內容來看，應是針對國家科學研究的發射，由於晉陞是民間公司，是否適用於草案內，縣府會再向中央求證。

她強調，縣府的立場還是必須等中央正式確定目的事業主管機關後，才會對南田火箭發射場做後續處裡的動作。

據了解，國家太空中心委託晉陞公司「多功能混合式探空火箭發射服務」，合約最遲今年6月要完成發射，但受限於台東南田土地爭議問題未解決，科技部預告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，雖主要以科研方面的火箭發射為主，商業火箭發射則研擬中，但難免讓外界聯想是替晉陞解套。

而晉陞公司對於科技部預告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」表示不做回應。

「尊重政府的決定。」南田村長高富源說，部落或台東能有一個太空科技產業發展，當然都很歡迎支持，但一開始就是沒有法源依據，導致現在遲遲無法順利進行下去，無論對地方或企業而言，都是煎熬，如果中央訂定相關法令決定發射場域，當然就尊重政府的決定。

行政院科技部針對太空火箭，在網頁預告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」。記者尤聰光／翻攝
行政院科技部針對太空火箭，在網頁預告「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」。記者尤聰光／翻攝
晉陞科技太空公司在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，致使火箭發射卡關。本報資料照片
晉陞科技太空公司在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，致使火箭發射卡關。本報資料照片
「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」內容裡，火箭發射場地點於屏東縣牡丹鄉旭海村灣段，發射範圍都標示清楚。記者尤聰光／翻攝
「短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」內容裡，火箭發射場地點於屏東縣牡丹鄉旭海村灣段，發射範圍都標示清楚。記者尤聰光／翻攝

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