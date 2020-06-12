影／賴清德走訪南國青鳥書店「書店文化與台灣文化對話」

副總統賴清德今到屏東縣走訪屏東市南國青鳥書店，南國青鳥書店設在孫立人行館，1樓是書店，2樓保留孫立人將軍相關書籍、物件與影片，保存眷村歷史。南國青鳥書店設立近2年來，周邊接連成立4家獨立書店。賴清德說，屏東縣長潘孟安曾告訴他，要推動閱讀計畫，鼓勵獨立書店，讓更多屏東人知道屏東歷史，從而能跟台灣對話。

屏東縣政府與青鳥書店合作，將孫立人行館轉型成具有歷史人文定位的書店，賴清德今走訪南國青鳥書店，並買了一本書「台漫不死」。

賴清德說，屏東縣長潘孟安是滿意度第一名的縣長，現在走到哪裡屏東人都非常有光榮感，經常說「我屏東我驕傲」，很多人都想了解潘縣長為什麼有這樣的本事，短短幾年讓屏東縣民有這麼大的凝聚力、光榮感。

賴清德說，幾年前潘孟安曾告訴他，「他有一個計畫，屏東歷史文化非常重要，因此想推動閱讀計畫，讓更多縣民知道屏東的歷史，從而能跟台灣對話，做法就是希望開啟獨立書店」。

賴說，欽佩潘孟安的見識，南國青鳥經營成功，也落實潘孟安的規畫，透過獨立書店，推動屏東縣閱讀習慣「讓書店文化能跟台灣文化對話」。