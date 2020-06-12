快訊

「血燕傳說」是真的？馬來西亞華人的燕窩商機

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部防大雨

屏東長治鄉繁華村死亡車禍頻傳居民憂心 廟宇辦路祭

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，警方到社區廟宇安排交通宣導。圖／縣議員吳亮慶服務處提供
屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，警方到社區廟宇安排交通宣導。圖／縣議員吳亮慶服務處提供

屏東縣長治鄉長治交流道下往三地門方向台24線繁華村路段，從5月下旬到6月至今，約15天發生7件死亡車禍，居民人心惶惶，屏東縣議員吳亮慶今議會質詢要求相關單位重視。屏東警分局指出，7件死亡車禍肇因都是未注意車前狀況，台24線繁華段筆直，到場會勘，研擬路口設置交通號誌，出動移動式測速照相機，日後將該路段設置固定測速照相。

屏東縣議員吳亮慶說，長治鄉台24線繁華地區，15天內發生7件死亡車禍，其中5人是在地人，2人是外地人，平均兩天就發生一件死亡車禍，居民人心惶惶，長治鄉長古佳川說，居民借助宗教力量，到地方信仰中心惠迪宮請主神玄天上帝，祈求村庄平安，也舉辦路祭。

古佳川說，縣議員慶關心，公所有請路權單位公路總局，還有警方等針對車禍肇事地點會勘，希望能將道路兩旁排水溝側溝加蓋，代表會極力爭取提案經費，但公路總局都說經費龐大，公路總局表示，側溝加蓋經費龐大，會做防護欄。

古佳川說，台24線從長治交流道下來，道路筆直又寬，是繁華村必經道路，鄉民希望在進入村莊前的路口，能設三色號誌、指示牌，提醒用路人注意減速。

屏東警分局指出，經統計從5月20日到6月8日發生7件死亡車禍，肇事原因未注意車前狀況，台24線道路筆直，路口連接村內道路，警方深入社區交通安全宣導，現階段設移動式測速照相機，未來研擬設置固定式照相機，台24線限速60。

屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，公所、議員邀集相關單位到場會勘。圖／縣議員吳亮慶服務處提供
屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，公所、議員邀集相關單位到場會勘。圖／縣議員吳亮慶服務處提供
屏東縣議員吳亮慶（左）與長治鄉長古佳川請縣府正視繁華村近期發生頻繁車禍問題。記者劉星君／攝影
屏東縣議員吳亮慶（左）與長治鄉長古佳川請縣府正視繁華村近期發生頻繁車禍問題。記者劉星君／攝影
屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，公所、議員邀集相關單位到場會勘。圖／縣議員吳亮慶服務處提供
屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，公所、議員邀集相關單位到場會勘。圖／縣議員吳亮慶服務處提供
屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，公所、議員邀集相關單位到場會勘。圖／縣議員吳亮慶服務處提供
屏東縣台24線長治鄉繁華村段，近期發生多起死亡車禍，居民人心惶惶，公所、議員邀集相關單位到場會勘。圖／縣議員吳亮慶服務處提供

屏東縣 車禍 測速

延伸閱讀

賴清德走訪屏東獨立書店 盛讚潘孟安施政成果

我們一家人+／日本男孩勇闖台灣 屏東賣起鹿兒島家鄉味

提升行動支付普及助餐飲業搶三倍券商機 屏縣府辦講座

拚觀光 潘孟安旋風訪5縣市

相關新聞

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

高雄市鳳山區一名50幾歲麵店女員工，今年4月在店內工作時被老鼠咬傷，陸續出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀，上月底二度就醫才...

有「黑金」美名的黑鮪魚 拍賣價狂跌到漁民都傻眼

有「黑金」之稱的黑鮪魚，漁民今年喜迎大豐收，但拍賣價卻因疫情一路下滑，在全國黑鮪漁獲量最大的東港市場，近日平均拍賣價每公...

屏基工會理事長醫師詹智鈞遭解聘 屏基打破沉默發聲明

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬遭院方無預警以「沒有理由」不願再續聘，工會發起13日上午...

門牌可以是行銷觀光好幫手 屏縣府推各鄉鎮創意門牌

傳統藍底白字、單純覓址功能的制式門牌，也可以是突顯在地人文特色和行銷觀光的亮點！屏東縣政府發想利用各鄉鎮風景地貌與文化底...

高雄岡山西瓜出現延遲災損 6月20日前可申請現金救助

5月豪雨造成高雄市農損金額達521萬8千元，其中岡山地區正值發育期的西瓜發生延遲性災損，高雄市農業局勘災後爭取到現金救助...

影／韓國瑜參加公祭 不回應下一步

韓國瑜卸下高雄市長職務後，上午參加前消防局長黃江祥父親公祭，對於媒體詢問下一步動向，他只跟大家說「媒體們都累壞了，大家辛...

陳肇隆返母校勉勵學弟妹 備取醫師也能當上院長

高醫畢業的高雄長庚名譽院長陳肇隆，11日返回母校發表演說，人氣爆棚。陳是國際換肝權威，救人無數，曾獲第25屆醫療奉獻特貢...

韓國瑜團隊去職 高市府行政中心上午顯得冷清

高雄市從今天零時到下午行政院公布代理市長之間，由祕書長代行市長職務，也就是說，這段時間高雄市沒有市長。高雄市政府四維行政...

壽山動物園 推生態旅遊吸客

新冠肺炎防疫解封，高雄市壽山動物園搶攻遊客，推出「一露二野三攀」生態旅遊，開放露營、野餐、攀樹等活動，盼吸引各地遊客。

仁武交流道沒進展 立委動肝火

高雄市仁武區近年人口成長快速，地方期盼中山高速公路能在仁武八德二路新增一處交流道，但提案逾4年仍未見具體進展，立委林岱樺...

拚觀光 潘孟安旋風訪5縣市

後疫情時代，屏東縣長潘孟安昨率縣府團隊及觀光業界北上推廣屏東觀光，一日旋風式拜訪基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市，...

避免道路挖了又補 高市將收費

高雄市為避免道路一挖再挖，修補又不一致，造成馬路坑坑巴巴，行車像「跳曼波」，工務局修法要求開挖前需事先整合、事後補齊，也...

熱門新聞

影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

影／大甲媽遶境起駕人潮現 廟方要信徒跪拜送媽祖

八德大湳森林公園即起閉園1年 打造生態景觀亮點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。