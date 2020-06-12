屏東長治鄉繁華村死亡車禍頻傳居民憂心 廟宇辦路祭

屏東縣長治鄉長治交流道下往三地門方向台24線繁華村路段，從5月下旬到6月至今，約15天發生7件死亡車禍，居民人心惶惶，屏東縣議員吳亮慶今議會質詢要求相關單位重視。屏東警分局指出，7件死亡車禍肇因都是未注意車前狀況，台24線繁華段筆直，到場會勘，研擬路口設置交通號誌，出動移動式測速照相機，日後將該路段設置固定測速照相。

屏東縣議員吳亮慶說，長治鄉台24線繁華地區，15天內發生7件死亡車禍，其中5人是在地人，2人是外地人，平均兩天就發生一件死亡車禍，居民人心惶惶，長治鄉長古佳川說，居民借助宗教力量，到地方信仰中心惠迪宮請主神玄天上帝，祈求村庄平安，也舉辦路祭。

古佳川說，縣議員慶關心，公所有請路權單位公路總局，還有警方等針對車禍肇事地點會勘，希望能將道路兩旁排水溝側溝加蓋，代表會極力爭取提案經費，但公路總局都說經費龐大，公路總局表示，側溝加蓋經費龐大，會做防護欄。

古佳川說，台24線從長治交流道下來，道路筆直又寬，是繁華村必經道路，鄉民希望在進入村莊前的路口，能設三色號誌、指示牌，提醒用路人注意減速。