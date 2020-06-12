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借用47年 潮州百年古蹟朝林宮終於有了門牌

中央社 / 屏東縣12日電

屏東潮州鎮建廟超過百年的3級古蹟朝林宮一直沒有門牌，借用鄰居的門牌收發信件，廟方董事長鄭銀奮奔走1年，在潮州鎮公所及代表會協助下，終於有了門牌，今天舉行揭牌儀式。

潮州鎮公所主秘王建元表示，從國史館調閱出來的資料發現，位於潮州鎮泗林里的朝林宮是由3個陳家捐出土地後，由陳心宰家族的陳名倫向日治時代的阿緱廳提出建廟申請，於西元1909年許可建廟，有111年歷史。

王建元表示，朝林宮在民國62年，由當時里長陳榮皆辦理光復後首次寺廟登記，當時借用朝林宮旁邊紀朝河住家門牌地址「潮州鎮泗林里通潮1巷4號」使用至今，朝林宮建築物於民國95年4月被屏東縣政府指定為古蹟。

王建元說，去年朝林宮董事長鄭銀奮到鎮公所找他，指朝林宮長年沒有門牌號碼，借用鄰居的門牌，擔心會有產權問題，希望能申請門牌。

王建元說，由於古蹟多在建築法設立前建造，沒有建築使用執照，在戶政單位依法無法申請門牌，為此，代表會和鎮公所相關單位同仁，大家都想辦法為朝林宮解套，最後，在文資保存法裡找到一條「縣定古蹟不受建築法約束」的法條，終於順利幫朝林宮申請到門牌號碼。

朝林宮的門牌是「潮州鎮泗林里明倫路2號」，今天舉行揭牌儀式，廟方舞獅舞龍迎接朝林宮終於有了地址門牌，鄭銀奮、地方民眾和鎮公所及代表會都相當興奮。

鎮長周品全表示，朝林宮不僅是縣定古蹟，更是潮州鎮泗林、四春、崙東等3個里的聯合庄頭廟，整個建築處處可見早年宗祠的蹤跡。

周品全說，朝林宮有許多有趣的傳說，極具觀光發展潛力，掛上自己的門牌後，廟方就能進行相關申報作業，讓這座百年古蹟得以永續經營。

鄭銀奮感謝47年來無私借門牌給廟方使用的紀朝河，他說，拿到這張門牌，將是朝林宮下個100年的起點，朝林宮將持續發揮穩定人心的宗教力量。

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