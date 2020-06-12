澎湖民調結果 多數不贊成大倉媽祖文化園區續建

澎湖大倉媽祖文化園區續建案，澎湖縣政府委託2家民調公司進行民調，今天公布民調結果，2家民調公司統計不贊成者居多，顯示不贊成在大倉續建，因此決定改在馬公重光開發區規畫興建。

澎湖大倉媽祖文化園區續建案，縣府政風處洽請由全國公信力和台灣趨勢研究公司2家民調公司，自8日至11日以電腦隨機抽樣方式進行電話民調，2家公司各自完成1068人民調，今天公布民調結果。

縣府指出，全國公信力民調公司完成1076人民調，其中贊成31.8%，不贊成47.4%，沒意見或不知道20.8%；台灣趨勢研究公司完成1123人民調，贊成23.3%，不贊成51.6%，沒意見或不知道25.1%，2家民調的不贊成者遠超過贊成者，縣府尊重民調結果。

全國公信力和台灣趨勢研究公司實際民調的人數分別較原定的1068人增加8人和55人。根據統計，2家民調公司的抽樣誤差都是正負3%。

縣府發言人陳其育表示，縣府在完成民調後，大多數反對在大倉續建，大倉將不再續建，未來澎湖媽祖觀光文化園區場址，將規劃改在馬公重光開發區，縣府下週將向議會提出未來的興建計畫。