高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

高雄市鳳山區一名50幾歲麵店女員工，今年4月在店內工作時被老鼠咬傷，陸續出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀，上月底二度就醫才被醫院通報疑似感染漢他病毒出血熱，經多次檢驗昨天確診。高市衛生局表示，截至今天為止，全台共累計7例，高市占5例之多，漢他病毒主要透過鼠類等囓齒類動物傳染給人類，防疫團隊將持續監控至7月19日。

高市衛生局指出，在麵店工作的女員工4月19日被老鼠咬傷，4月26日因發燒、頭痛、全身痠痛、關節痛、畏冷、盜汗、疲倦與全身無力等症狀就醫，5月底出現茶色小便並住院治療，5月27日醫院通報疑似感染漢他病毒出血熱，6月11日二次採血檢驗結果呈陽性反應。

疾病管制署綜合研判確診，今天將麵店女員工確診為高市第5例漢他病毒出血熱病例，全台累計共7例，較2016至2019年同期來得高。

5月27日醫院通報疑似案例後，高市衛生局展開疫情調查，針對居住地、工作場合及活動地設置鼠籠，並在鄰近市場與學校監測鼠隻密度，截至6月11日止，捕獲35隻老鼠。