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高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
疾病管制署今晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高。 圖／聯合報系資料照片
疾病管制署今晚間公布，國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，創五年同期新高。 圖／聯合報系資料照片

高雄市鳳山區一名50幾歲麵店女員工，今年4月在店內工作時被老鼠咬傷，陸續出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀，上月底二度就醫才被醫院通報疑似感染漢他病毒出血熱，經多次檢驗昨天確診。高市衛生局表示，截至今天為止，全台共累計7例，高市占5例之多，漢他病毒主要透過鼠類等囓齒類動物傳染給人類，防疫團隊將持續監控至7月19日。

高市衛生局指出，在麵店工作的女員工4月19日被老鼠咬傷，4月26日因發燒、頭痛、全身痠痛、關節痛、畏冷、盜汗、疲倦與全身無力等症狀就醫，5月底出現茶色小便並住院治療，5月27日醫院通報疑似感染漢他病毒出血熱，6月11日二次採血檢驗結果呈陽性反應。

疾病管制署綜合研判確診，今天將麵店女員工確診為高市第5例漢他病毒出血熱病例，全台累計共7例，較2016至2019年同期來得高。

5月27日醫院通報疑似案例後，高市衛生局展開疫情調查，針對居住地、工作場合及活動地設置鼠籠，並在鄰近市場與學校監測鼠隻密度，截至6月11日止，捕獲35隻老鼠。

高市衛生局表示，今天通報確診後，會同環保、教育、經發局市場管理處等單位進行環境消毒，鳳山區級指揮中心進行家戶衛教宣導並發放漂白水483戶、衛教1414人，預計監控至7月19日，餐廳、小吃攤、市場、食品工廠等業者應加強環境消毒，杜絕鼠類入侵。

高市衛生局製作的衛教宣導單。圖／取自高市衛生局網站
高市衛生局製作的衛教宣導單。圖／取自高市衛生局網站

衛生局 漢他病毒 老鼠

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