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台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

畢業典禮也是成年禮 原住民大學生穿族服走秀

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
義守大學原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，畢業生穿著族服走秀。記者徐白櫻／攝影
義守大學原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，畢業生穿著族服走秀。記者徐白櫻／攝影

疫情逐步解封，高雄義守大學今天舉辦畢業典禮，同步直播全球放送，總共45場之多，其中原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，全體畢業生穿著族服出席，逐一走台步進入會場接受祝福。校方也邀請排灣族祭司祈福，以成年禮儀式勉勵學生，離開校園後要承擔更多責任。

東華大學與義守大學設置原住民族學院，義守大學校園涵蓋16族原住民，今年畢業典禮與往年不同，首度跳脫傳統式畢業典禮，今天下午在校園開放空間舉辦畢業典禮，行政院原民會副主委鍾興華、高市議員范織欽等人來祝福。

典禮開場後，各族學生穿上族服登台走秀，達悟族男學生穿傳統丁字褲登場，阿美、卡那卡那富與賽夏等族女學生體態優美婀娜多姿，也有多名男學生赤裸上半身出場，四周觀眾尖叫聲連連、場面很嗨。

原民學院院長趙仁方說，這場畢業典禮可說是全台首創，各族成年禮儀式皆不同，卑南族會拿棍子打屁股，排灣族則會有祭司用樹葉來替成年人祈福，校內畢典採排灣族儀式，內容與形式上有所改變。

義守大學原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，畢業生穿著族服走秀。記者徐白櫻／攝影
義守大學原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，畢業生穿著族服走秀。記者徐白櫻／攝影
義守大學原住民族學院今天下午舉辦畢業典禮，校內學生涵蓋16族原住民。記者徐白櫻／攝影
義守大學原住民族學院今天下午舉辦畢業典禮，校內學生涵蓋16族原住民。記者徐白櫻／攝影
義守大學原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，畢業生穿著族服走秀。記者徐白櫻／攝影
義守大學原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，畢業生穿著族服走秀。記者徐白櫻／攝影

畢業典禮 義守大學 原住民

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