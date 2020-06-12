畢業典禮也是成年禮 原住民大學生穿族服走秀

疫情逐步解封，高雄義守大學今天舉辦畢業典禮，同步直播全球放送，總共45場之多，其中原住民族學院今年首度舉辦露天畢業典禮，全體畢業生穿著族服出席，逐一走台步進入會場接受祝福。校方也邀請排灣族祭司祈福，以成年禮儀式勉勵學生，離開校園後要承擔更多責任。

東華大學與義守大學設置原住民族學院，義守大學校園涵蓋16族原住民，今年畢業典禮與往年不同，首度跳脫傳統式畢業典禮，今天下午在校園開放空間舉辦畢業典禮，行政院原民會副主委鍾興華、高市議員范織欽等人來祝福。

典禮開場後，各族學生穿上族服登台走秀，達悟族男學生穿傳統丁字褲登場，阿美、卡那卡那富與賽夏等族女學生體態優美婀娜多姿，也有多名男學生赤裸上半身出場，四周觀眾尖叫聲連連、場面很嗨。