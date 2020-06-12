亞洲唯一方塊海奇景 馬祖行銷莒光旅遊

根據連江縣政府統計，馬祖莒光遊客量107年為12萬4465人，108年成長至13萬9175人，今年因疫情比去年少1萬人，交旅局舉辦「Hi方塊海」活動大力推廣方塊海，行銷莒光旅遊。

連江縣交通旅遊局表示，西莒方塊海景觀位於坤坵沙灘與蛇山島間的海域，因為地形和海流因素形成不同方向的浪潮，產生方塊狀的特殊景觀，目前僅有法國南部小島雷島（Île de Ré）、馬祖西莒可見到獨特景致，而這項奇景也會根據潮汐、海流情況而形成大小不同的方塊。

近年西莒觀光湧現人潮，前往莒光的島際交通須訂位，否則一票難求，遊客為了亞洲唯一的「方塊海」而來，使西莒坤坵沙灘成為熱門觀光景點。莒光的遊客量107年為12萬4465人，去年成長至13萬9175人，但今年受疫情影響，少1萬人次前往莒光旅遊。

連江縣交旅局連2年大力推銷方塊海，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情和緩，配合「安心旅遊國旅補助方案」，進行創意影片競賽活動，推展馬祖莒光特殊的自然生態「方塊海」，讓更多人看見「世界有二、亞洲唯一」的奇景，希望可趁機帶動莒光觀光產業。

連江縣交旅局今年舉辦Hi方塊海創意影片競賽，邀請遊客、攝影好手旅遊莒光方塊海，拍攝影照參賽，首獎可獲得新台幣10萬元獎金，目前第二階段影片拍攝及剪輯製作至7月15日均可參賽。