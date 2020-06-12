屏基工會理事長醫師詹智鈞遭解聘 屏基打破沉默發聲明

屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞擔任屏基工會理事長，今年4月下旬遭院方無預警以「沒有理由」不願再續聘，工會發起13日上午到屏東市遊行。屏東縣政府勞動長林德輝多次協調多未果，2次調解不成立。屏基今首次對外發聲明，說明不續聘原因。

屏基聲明指出，今年4月聘任會議決議不續聘3位主治醫師，不僅只神經內科詹醫師。各科別主治醫師不續聘的理由，與醫師個人生涯發展規劃、醫院策略方向、科室發展績效、醫療專業責任等有關。主治醫師的新聘以及不續聘，屬於正常人事代謝。過去10年來，本院過往3年平均每年有5到7人次新聘醫師，與3到5人次期滿不續聘。人事變動的過程是增進醫療品質、使醫院更符合社區需求、病患關係服務品質以及提高醫療專業責任。

屏基聲明指出，不續聘詹醫師原因之一，2019年統計，經資訊系統及人員提示後，詹醫師超過7天病歷未完成率為全院最高、且長時間未完成病歷數狀況嚴重，前述醫療專業責任之要求，影響病人資料完整性及準確性，有礙醫療品質、醫病關係。

屏基聲明指出，醫師的本職責任除看診、查房、會診外還必須撰寫病歷，詳實記載，病人病況變化、治療方式、治療依據…等等，且病歷記載因在法律是可被接受的文件，因此必須能反應完整的診療記錄，以保障病人權益及生命安全，提供最佳的醫療照護。

屏基聲明指出，醫師未能在時限內完成病歷，屏基不僅會有資訊系統通知還有專人定時提醒，去年全院共有50本超過2個月未完成病歷，其中詹醫師一人即佔49本。病人已出院2個月病歷仍未完成，這期間倘若病情有任何變化甚至牽涉法律糾紛，將損及病人的權益及生命安全；而且時間拖長，病歷內容的準確性及完整性難免可能失真。

屏基指出，本院向以全人照護、團隊照護為特色，對病患的延續性照護不會因為不續聘詹醫師而有所影響；成立工會後，本院2018、2019也都續聘詹醫師，顯示今年不續聘的決議並非因其為工會理事長。

屏基指出，院方尊重工會運作，未來持續與工會討論各項議案，不會要求解散工會或是以報復手段來箝制運作。