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門牌可以是行銷觀光好幫手 屏縣府推各鄉鎮創意門牌

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春鎮公所邀里長和代表為創意特色門牌票選，縣府委託的設計團隊，以恆春古城門、月琴、關山夕照、恆春鎮徽4款配成多組門牌，最後月琴結合關山夕照的圖樣脫穎而出。記者潘欣中／攝影
恆春鎮公所邀里長和代表為創意特色門牌票選，縣府委託的設計團隊，以恆春古城門、月琴、關山夕照、恆春鎮徽4款配成多組門牌，最後月琴結合關山夕照的圖樣脫穎而出。記者潘欣中／攝影

傳統藍底白字、單純覓址功能的制式門牌，也可以是突顯在地人文特色和行銷觀光的亮點！屏東縣政府發想利用各鄉鎮風景地貌與文化底韻，設計各鄉鎮專屬的創意門牌，前年在泰武、琉球及牡丹3鄉試辦，展現全新風貌，今年續在11個鄉鎮推動；恆春鎮公所昨天由里長和代表票選出月琴、關山夕照意象的特色門牌，將在年底前全面更新。

縣府民政處說，屏東縣除是農業大縣，也是擁有美麗山海景致的觀光大縣，包括具國際知名度的恆春半島、墾丁國家公園外，沿著185縣道的原鄉部落，透過山川琉璃吊橋引進遊客，讓原民文化被外界看見，六堆客家意象也分布各鄉鎮鄉；為讓地方特色被看見，選定內埔、竹田、枋山、里港等鄉鎮試辦創意特色門牌，換發一部分，迴響不錯。

民政處說，前年擇定琉球、牡丹及泰武3鄉全面換發門牌，採用全彩印刷，琉球鄉以藍天白雲為背景，佐以地標花瓶岩作為主視覺；泰武鄉則是選用代表排灣族文化的陶壺為意象；牡丹鄉利用壯麗石門天險為代表，經費不超過80萬元，投入金額不大，可美化市容並加深觀光遊客印象，成為行銷屏東人文特色和觀光的亮點。

恆春鎮公所昨天邀里長和代表為創意特色門牌票選，縣府委託的設計團隊，以恆春古城門、月琴、關山夕照、恆春鎮徽4款配成多組門牌，最後月琴結合關山夕照的圖樣脫穎而出；公所表示，恆春鎮代表性圖樣很多，關山夕照獲CNN名列世界12大絕美賞夕照景點之一，配上恆春特有的民謠月琴文化，兩者結合成為文化觀光亮點，將在年底前更換完成。

屏東縣政府民政處前年擇定琉球、牡丹及泰武3鄉試辦全面換發門牌，採用全彩印刷；琉球鄉以藍天白雲為背景，佐以地標花瓶岩作為主視覺。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府民政處前年擇定琉球、牡丹及泰武3鄉試辦全面換發門牌，採用全彩印刷；琉球鄉以藍天白雲為背景，佐以地標花瓶岩作為主視覺。記者潘欣中／翻攝

門牌 恆春 屏東縣政府

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