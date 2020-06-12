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高雄岡山西瓜出現延遲災損 6月20日前可申請現金救助
5月豪雨造成高雄市農損金額達521萬8千元，其中岡山地區正值發育期的西瓜發生延遲性災損，高雄市農業局勘災後爭取到現金救助，即日起到6月20日受理農民申報。
高雄市農業局表示，岡山地區種植的西瓜，在雨後持續有葉片黃化萎凋、畸形果等遲發性災損，農業局接獲區公所通報作物災損，已達勘災門檻，隨即召集農糧署、改良場組成勘災小組，確認各項作物災損情況，爭取救助，即日起受理申請。
高雄市農業局提醒，岡山區西瓜受災損失2成以上的農友，務必在6月 20日前（假日照常受理申請）持身分證、印章、存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助， 農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會。
高雄市因5月豪雨造成高雄農損，已爭取到梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜等4個品項現金救助，這次再增加岡山區西瓜。
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