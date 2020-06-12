卸任後下一步怎麼走？韓國瑜恢復「韓式幽默」妙答4字
高雄前市長韓國瑜卸下公職首日，一上午安排三個追悼行程，他先向已故盛興里長陳銀年致祭，隨後趕到消防局長黃江祥父親的告別式公祭。面對媒體追問「下一步怎麼走」時，韓國瑜停下腳步，恢復「韓式幽默」妙答「正在走啊」，未多做回應，快步走上座車。
韓國瑜上午10點身穿白襯衫簡裝抵達告別式會場，向家屬致意，停留約10分鐘，步出公祭會場。除了韓國瑜到公祭會場拈香致意外，隨韓一起卸任的前副市長李四川、葉匡時、陳文雄也有默契地一前一後陸續到場，前民政局長曹桓榮、前文化局長林思伶也現身致祭。
由於韓國瑜卸任後動向備受矚目，媒體堵訪追問，「下一步怎麼走」時，韓國瑜先作勢停下腳步，指了一下地面，幽默回答「正在走啊」，接著連聲說「謝謝、謝謝、你們辛苦了」，就快步上座車離開；曹榮桓還在車側目送他座車駛離。
高雄前市長韓國瑜日前在罷免投票中，以93萬多張選票遭罷免去職。他昨天傍晚在高雄市鳳山行政中心以草地音樂會型式向支持者道別，今天卸任首日仍一連安排3個追悼行程，晚上會參加已故議長許崑源追思音樂會。
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