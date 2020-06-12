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陳肇隆返母校勉勵學弟妹 備取醫師也能當上院長

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄長庚名譽院長陳肇隆（右）與高醫大校長鐘育志（左）在醫療奉獻獎得主海報牆前合影。 圖／高醫大提供
高雄長庚名譽院長陳肇隆（右）與高醫大校長鐘育志（左）在醫療奉獻獎得主海報牆前合影。 圖／高醫大提供

高醫畢業的高雄長庚名譽院長陳肇隆，11日返回母校發表演說，人氣爆棚。陳是國際換肝權威，救人無數，曾獲第25屆醫療奉獻特貢獻獎，這次回到高醫，他以當年只是一名備取醫師，到成為高雄長庚醫院院長的奮鬥歷程，勉勵學弟妹，只要肯努力，大家一樣有機會。

高雄醫學大學11日舉校長講座，邀請素有「換肝之父」稱譽的陳肇隆演講，這場校長講座原訂在今年3月舉辦，因為新冠肺炎疫情而延緩，但近期陳因替大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝，再獲各界關注，高醫大學生無不殷盼到這位傑出的「大學長」返校，一睹丰采。

高醫大共孕育42名醫療奉獻獎得主，是台灣獲獎最多的醫教學府，為傳承培育仁醫的理念，特地掛出歷屆醫奉獎得主巨幅海報，提醒醫學生莫忘初衷，陳肇隆的肖像也在其中，這次他回到高醫，看到自己的照片，感動地拍照留影。

陳肇隆是亞洲肝臟移植的開拓者，1984年完成亞洲首例肝臟移植；並促成台灣在1987年達成亞洲第一個腦死亡器官移植立法；之後陸續完成台灣首例活體肝臟移植；亞洲首例一肝兩受移植等手術。去年榮獲國際肝臟移植醫學會頒發「終身成就獎」，這個獎項全球獲獎人數不到20人，陳肇隆是台灣首位、也是華人世界首位獲獎者。

陳肇隆畢業自高醫醫學系第17屆，也是高醫大第1屆傑出校友，這次他以「一個醫生的養成與社會關懷」為題，分享行醫之路，讓現場學弟妹格外有共鳴。

陳說，當年畢業時遇到長庚醫院招募醫師，200多人爭取6個名額，他僅被核定備取，最後卻當上高雄長庚院長，證明只要肯努力，大 家都有一樣的機會。

「醫療生涯只要設定目標聚焦、鍥而不捨，能把一個目標做好，那就夠了」，陳肇隆告訴學弟妹，醫療如此，其他領域也一樣。醫療是救人的學問，不應藏私，這也呼應新冠肺炎疫情期間「Taiwan can help」的精神，大家除了奉獻所長，也要讓國際社會看見台灣。

換肝之父陳肇隆，回到高醫母校發表演說。圖／高醫大提供
換肝之父陳肇隆，回到高醫母校發表演說。圖／高醫大提供
陳肇隆返回高醫母校發表演說，學弟妹爭睹丰采。圖／高醫大提供
陳肇隆返回高醫母校發表演說，學弟妹爭睹丰采。圖／高醫大提供

高醫 長庚 新冠肺炎

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