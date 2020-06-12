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韓國瑜團隊去職 高市府行政中心上午顯得冷清

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
高雄市政府四維行政中心三樓、市長室和副市長室外的長廊，今天顯得冷清。記者楊濡嘉／攝影
高雄市政府四維行政中心三樓、市長室和副市長室外的長廊，今天顯得冷清。記者楊濡嘉／攝影

高雄市從今天零時到下午行政院公布代理市長之間，由祕書長代行市長職務，也就是說，這段時間高雄市沒有市長。高雄市政府四維行政中心的市府人員雖正常上班，但氣氛仍顯得冷清，尤其三樓的市長室、副市長辦公室，大門依舊敞開，裡間的辦公室燈都未開，走廊不像以前那樣，不時有洽公的人員走動，倒是昔日冷清的參事室，因參事楊明州將代理市長，一早擠滿媒體。

四維行政中心三樓是市府「重鎮」，市長室、副市長室、祕書長室、副祕書長室都在這一層，即使今天卸市長職的韓國瑜將辦公重心移到鳳山行政中心，四維行政中心三樓平時平時也有許多首長與公務員前往洽公；但是，今天這層樓很冷清，只有市長室門口還有警衛，整個走廊顯得冷清，辦公室大門開著，裡面的首長辦公室多熄燈，市長室內機要人員的辦公空間也未開燈，要等代理市長確定後相關人員才進駐。

市府實名制防疫未解除，今天四維行政中和鳳山行政中心依然有管制，一般業務未停。有些員工知道今天韓國瑜團隊正式去職，悄悄談起罷免的事，也感慨這樣的情況很少見，部分要呈簽局處首長的公文上午也暫緩，說是待下午代理市長就任後再看如何處理。

韓國瑜 高雄市 行政院

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