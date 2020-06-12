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韓國瑜送別音樂會疑有人連署罷捷 市府：未發現

中央社 / 高雄12日電

時代力量高雄市議員黃捷昨天在臉書貼文指出，前高雄市長韓國瑜送別音樂會現場有人連署罷免她，高市府行政暨國際處副處長張恩成今天指出，昨天接獲檢舉後經派員到場並未發現。

韓國瑜6日遭罷免，昨天是上班的最後一天，市府新聞局昨天下午在高市府鳳山行政中心廣場草皮申請舉辦音樂會送別，黃捷在臉書指出，現場活動有人連署罷免她，韓市府到下台前最後一天，「搞起政治活動？」

她表示，依照高市府行政中心場地使用管理規則第8條規定，鳳山行政中心的府前廣場若有涉及政治活動，得立即停止其使用，質疑行國處昨天未依法行政撤銷活動。

張恩成對此表示，主辦單位申請活動內容並沒有罷免連署，應是參加活動民眾個人行為，昨天下午接獲檢舉指有人在活動現場連署罷免黃捷，即派員到場但並未發現，且稽查人員持續在現場巡查，直到活動結束，都未發現有人在場從事罷免連署活動。

張恩成說，稽查人員詢問現場目擊者指出，音樂會活動開始有人在連署罷免黃捷，現場有舉牌，但沒擺攤，隨後就不知道跑到哪裡。

黃捷同時質疑送別音樂會申請的合法性，張恩成則表示，市府新聞局日前以「港都民歌演藝」名義向行國處申請租借場地，由於是府內局處活動，行國處很快就批准，市府教育局及觀光局曾多次向行國處在該處申請辦活動，行國處批准有例可循，昨天的送別音樂會並非特例。

罷免 音樂會 黃捷

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