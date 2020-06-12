提升行動支付普及助餐飲業搶三倍券商機 屏縣府辦講座
即將上路的振興三倍券，屏東縣政府讓更多業者了解行動支付的方式，邀請LINE Pay Money與街口支付行動支付兩家業者，在6月16日到19日連4天下午分別在東港、恆春、屏東市、潮州舉辦「餐飲服務業數位轉型講座」，分享如何用行動支付吸引消費者使用振興三倍券，也有專人協助屏東業者上架行動支付平台，提升屏東行動支付普及，鼓勵民眾來屏東消費。
屏東縣長潘孟安說，中央在7月上路振興三倍券，已經參考屏東縣府的意見擴大為實體券與行動支付並行，但台北市等六都消費者習慣行動支付消費方式，要搶占商機須超前布署，而且全國中等學校運動會7月中在屏東登場，為吸引更多人來屏東觀光消費，希望有志轉型升級的業者，不要錯過這四場講座的機會。
四場講座也邀請成功轉型加入行動支付的業者來分享，包括漫時光早午餐創辦人徐皖台、東港金星雙糕潤負責人黃聖翔、瑞佳鰻料理劉彥宏、後壁湖邱家生魚片負責人邱建璋、阿水伯包子負責人李雲郁、麻小二麻辣燙創辦人洪崇耀、品好乳酪品牌經理林倢如與得意蝦餅第二代郭彥慈等。
疫情趨緩，為讓民眾逐步回歸正常生活，啟動防疫樂活新態度，希望民眾可以放心參與各項活動,提升消費景氣，並盼帶動屏東業者積極擁抱數位工具，啟動屏東企業的戰略數位工程。
4場次報名截止日到6月15日下午15:30，歡迎有興趣者上網https://radio50.yocan.com.tw/報名。
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