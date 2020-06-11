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一天旋風訪北部5縣市推觀光 潘孟安：再累也值得

中央社 / 屏東縣11日電

為爭取武漢肺炎疫後國旅觀光，屏東縣潘孟安今天率隊北上，在一天內旋風式走訪北北基桃竹5縣市，跨域與各縣市首長合推觀光，不過他說再累也值得，不排除再到其他縣市。

潘孟安在一天內走完基隆市、台北市、新北市、桃園市和新竹市，與當地首長合力促銷南北觀光，他說，屏東縣雖在國境之南，但一直積極走出去，這次跨域拜訪在短時間內促成，除了展現縣府團隊的行動力，更感謝各縣市的熱情支持，一起推國旅觀光。

潘孟安也向隨行的屏東觀光業者說，再累也值得，由於時值武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後疫情時代，仍管制國外旅遊，民眾需要紓解身心，所以這個時候推廣國旅最重要，讓大家認識各縣市的特色及優惠措施，只要對觀光業者有助益，再累也沒關係，他可以再帶著業者到其他縣市推廣屏東觀光。

縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，快速一向是潘孟安的作風，潘孟安曾經一天來回日本推銷屏東的香蕉等農產品，希望以最快速度達到效果，今天的北部5縣市跨域行銷屏東觀光及農漁特產品，媒體效果非常好，有達到促銷目的。

潘孟安上午率縣府團隊及屏東觀光業者一同北上，一早首站抵達基隆市，與基隆市長林右昌一見面就互尬地方美食，潘孟安並帶來日前爆紅的花襯衫、全中運吉祥物「驕仔」等送給林右昌，林右昌笑說，一定會穿花襯衫、木屐逛墾丁大街。

潘孟安也是第一次與新北市「鐵漢市長」侯友宜共推觀光，因潘孟安被稱為「鐵人縣長」，在跨域記者會上，兩人也互邀鐵人路線挑戰。

潘孟安今天並到台北市推屏東國旅觀光，因為正值黑鮪魚季活動期間，潘孟安特別送上漁夫帽和釣竿，邀請台北市長柯文哲到東港、小琉球釣魚休閒。

潘孟安第4站到桃園市，與素來就是政壇好夥伴的桃園市長鄭文燦同台，這次屏東率團到桃園市互推觀光，鄭文燦即便仍在服喪期間，仍為地方觀光產業發展特地出席，讓潘孟安非常感動。

潘孟安在最後一站新竹市，除力讚市長林智堅身為全台最年輕市長，創造出有活力的市政文化，就連記者會地點都選在動物園，非常有創意。

此外，因林智堅去年曾率市府團隊到屏東為承辦2021台灣燈會取經，潘孟安也允諾，今年新竹市辦理台灣設計展、明年台灣燈會，屏東也會組隊參觀，禮尚往來。

潘孟安 屏東縣

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