屏東縣鼠年新春福袋獲美國愛馬仕創意大獎

屏東縣政府委託旅美設計師江孟芝設計2020鼠年新春福袋，獲美國愛馬仕創意大獎Hermes Creative Awards賀卡類金獎殊榮。這款以「曙光升起」為主題的福袋，「曙」諧音「鼠」，曙光代表破曉之光，比喻已經在望的美好前景。台灣領先全球防疫解封之際，也讓人看見2020逐漸升起的希望曙光。

屏東縣政府文化處指出，愛馬仕創意大獎是世界上最大且最長久的設計創意競賽之一，由美國行銷和傳播專業人士協會所成立，獎項表彰創意者和其創意理念革新。評審評選出創意企業最佳出版物、文宣、網站、攝影、廣告、行銷和傳達項目等等，每年約有6000件參賽作品，主要來自美國、加拿大和世界各國。

「不同於一般春節紅包直接把老鼠圖案放上去，在紅包袋右上角，特別設計老鼠咬過的痕跡鏤空，是見鼠於無形，只看見老鼠留下來的痕跡，間接手法大玩創意」江孟芝說，這是她個人最喜愛的設計。紅包袋打開，齒痕剛好也是雲朵形狀，與其他燙金雲朵呼應，象徵翻過層層雲朵之後，才能看見裡面卡片中的曙光。

卡片設計融入屏東意象，打開卡片，由大武山稜線緩緩升起即是象徵太陽的一元硬幣，發散出晨曦初現的百條金線。這破曉之光，是希望、是光明、更是美好的願景，是給屏東最好的祝福。

江孟芝在個人臉書留言，她今年引以為傲的專案之一，用心等級好像在做總統府的新春賀卡一樣，也獲不少粉絲留言按讚。