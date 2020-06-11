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抗疫振興！潮州限量一卡通 3千張助地方3百多萬消費

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
民眾到潮州消費憑發票累計滿一千元　即可兌換百年紀念一卡通，但一人只限兌換一次。記者陳弘逸／攝影
民眾到潮州消費憑發票累計滿一千元　即可兌換百年紀念一卡通，但一人只限兌換一次。記者陳弘逸／攝影

隨著疫情趨緩，潮州鎮公所將潮州火車站建站百年紀念版一卡通，以消費滿千元即可透過發票兌換一卡通的方式作為振興方法，藉此吸引居民與觀光客到潮州消費。根據統計第一階段3千張，在3天內即兌換完畢，這波兌卡熱潮也替潮洲創造3百多萬的消費金額。

潮州鎮公所今年2月22日推出潮州火車站建站百年紀念一卡通，推出即發送完畢。活動結束後，仍有不少民眾詢問，於是鎮公所編列70多萬的預算，再推1萬2張一卡通，並且分四階段進行兌換，藉此刺激民眾來潮洲消費。

根據潮州鎮公所統計，百年紀念一卡通第一波兌換活動，於6月2日開始後即在3天內全數兌換完畢，並且替潮洲鎮內創造3百多萬的消費金額。

鎮公所初步分析，本次消費滿額兌換一卡通的活動，將近8成是在地居民，2成是外地遊客，消費金額最高兌換者分別是花費2萬元購買手機，以及花1萬元購買內衣的消費者。

此外，除民眾消費兌換，還有人將兌換到的一卡通，放在拍賣網站上以1千5百元的高價販售。對此，鎮公所回應，不鼓勵民眾轉售或高價販售一卡通，如民眾想要一卡通，可以來潮洲消費，滿額即可兌換，因此，再次呼籲民眾不要在網路購買。

潮州鎮公所表示，未來還有三次一卡通的兌換活動，下次兌換時間約為六月底、全中運期間以集暑假這三個時段，還未兌換過的民眾可以把握這段時間到潮州累計消費並保留發票，留待日後兌換。

潮州鎮公所主祕王建元表示，百年紀念一卡通只限一人兌換一次，會推廣這樣的活動是希望刺激民眾來潮洲消費，另外，這張一卡通具紀念意義與實用性，更是替未來潮州鎮設PBIKE站做準備。

百年紀念一卡通開放的第一天，即湧入滿滿的排隊人潮。記者陳弘逸／翻攝
百年紀念一卡通開放的第一天，即湧入滿滿的排隊人潮。記者陳弘逸／翻攝
有人將兌換活動開始後的第二天，即將一卡通放在拍賣網站上以1千5百元的高價販售。記者陳弘逸／翻攝
有人將兌換活動開始後的第二天，即將一卡通放在拍賣網站上以1千5百元的高價販售。記者陳弘逸／翻攝

一卡通 火車站 發票

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