屏東家扶寄養家庭戶數連3年+0 招募寄養家庭讓愛住進來

新冠肺炎疫情趨緩，＋0成為大家目標，屏東家扶中心寄養家庭戶數需求連續3年＋0，卻是一大擔憂。屏東家扶中心今舉辦寄養家庭招募記者會，呼籲屏東縣內各界有愛心家庭「打開家門，讓愛住進來」。

屏東家扶中心指出，屏東家扶有60戶寄養家庭，其中有10戶家庭因需要照顧家中長輩或自身健康狀況而暫時休息，實際能服務的寄養家庭僅50戶，每月照顧約70名寄養兒少。寄養社工擔憂，連3年寄養家庭戶數「加0」，還要面對寄養家庭因年齡、體力受限及個人生涯考量等種種原因選擇退場，導致寄養家庭逐漸流失，寄養家庭的招募更是當務之急。

今舉行招募記者會，寄養社工演出小短劇，演出平日有宣導，但招募寄養家庭仍困難，社工督導推出多吃社工界的禁忌水果鳳梨，期待能「旺」出寄養家庭戶數，突破「加0」。

寄養社工表示，近年有特殊需求寄養兒少數增加，因此部份寄養家庭只能照顧一名兒少，屏東家扶歡迎具有愛心、耐心、堅持、樂觀等特質有心家庭加入寄養服務的行列。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，歡迎計畫55歲至60歲退休父母，可將照顧寄養兒少放入自己規畫退休生活的計畫內，讓自己退休生活更具意義；也邀請社區保母，除照顧受托嬰兒外，也可加入寄養家庭照顧可就學的幼兒；雙薪家庭中父母一方為工作時間較自由，例如保險業、直銷等都是家扶邀請加入寄養家庭行列的對象。

屏東縣社會處指出，目前縣內寄養家庭有109戶（家扶59戶、世界展望會50戶），提供服務的寄養家庭90戶，8成2，尚有 19戶儲備待命中。統計到5月底，有113名兒少接受寄養家庭照顧。