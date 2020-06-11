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屏東家扶寄養家庭戶數連3年+0 招募寄養家庭讓愛住進來

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府社會處社工科長戴如玎（左起）、屏東家扶主任傅敏峯、社會處長劉美淑、屏東家扶主委林新安、屏東家扶督導黃淑玲，呼籲民眾加入寄養家庭行列。圖／屏東家扶中心提供
屏東縣政府社會處社工科長戴如玎（左起）、屏東家扶主任傅敏峯、社會處長劉美淑、屏東家扶主委林新安、屏東家扶督導黃淑玲，呼籲民眾加入寄養家庭行列。圖／屏東家扶中心提供

新冠肺炎疫情趨緩，＋0成為大家目標，屏東家扶中心寄養家庭戶數需求連續3年＋0，卻是一大擔憂。屏東家扶中心今舉辦寄養家庭招募記者會，呼籲屏東縣內各界有愛心家庭「打開家門，讓愛住進來」。

屏東家扶中心指出，屏東家扶有60戶寄養家庭，其中有10戶家庭因需要照顧家中長輩或自身健康狀況而暫時休息，實際能服務的寄養家庭僅50戶，每月照顧約70名寄養兒少。寄養社工擔憂，連3年寄養家庭戶數「加0」，還要面對寄養家庭因年齡、體力受限及個人生涯考量等種種原因選擇退場，導致寄養家庭逐漸流失，寄養家庭的招募更是當務之急。

今舉行招募記者會，寄養社工演出小短劇，演出平日有宣導，但招募寄養家庭仍困難，社工督導推出多吃社工界的禁忌水果鳳梨，期待能「旺」出寄養家庭戶數，突破「加0」。

寄養社工表示，近年有特殊需求寄養兒少數增加，因此部份寄養家庭只能照顧一名兒少，屏東家扶歡迎具有愛心、耐心、堅持、樂觀等特質有心家庭加入寄養服務的行列。 

屏東家扶中心主任傅敏峯說，歡迎計畫55歲至60歲退休父母，可將照顧寄養兒少放入自己規畫退休生活的計畫內，讓自己退休生活更具意義；也邀請社區保母，除照顧受托嬰兒外，也可加入寄養家庭照顧可就學的幼兒；雙薪家庭中父母一方為工作時間較自由，例如保險業、直銷等都是家扶邀請加入寄養家庭行列的對象。

屏東縣社會處指出，目前縣內寄養家庭有109戶（家扶59戶、世界展望會50戶），提供服務的寄養家庭90戶，8成2，尚有 19戶儲備待命中。統計到5月底，有113名兒少接受寄養家庭照顧。

傅敏峯期待有愛家庭能打開家門，一起照顧受虐兒少，今年度希望能順利招募6戶以上的新進寄養家庭，一同幫助更多需要照顧的孩子，邀請大家一起打開家門，讓愛住進來！請洽屏東家扶中心寄養組08－7537123

屏東家扶中心督導黃淑玲（左起）、屏東家扶主任傅敏峯、社會處長劉美淑、屏東家扶主委林新安、屏東縣政府社工科科長戴如玎，一同提出我們需要您，呼籲民眾加入寄養家庭行列。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心督導黃淑玲（左起）、屏東家扶主任傅敏峯、社會處長劉美淑、屏東家扶主委林新安、屏東縣政府社工科科長戴如玎，一同提出我們需要您，呼籲民眾加入寄養家庭行列。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寄養社工呼籲招募有堅持、愛心、愛心、樂觀的民眾加入寄養家庭行列。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寄養社工呼籲招募有堅持、愛心、愛心、樂觀的民眾加入寄養家庭行列。圖／屏東家扶中心提供

寄養家庭 屏東縣 家扶中心

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