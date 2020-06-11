「南北灣灣」合推旅遊 侯友宜邀潘孟安來走152K山海線

繼上次和金門縣合推互惠旅遊，新北市今天又和屏東市以「南北灣灣」為名旅遊結盟，近期馬祖和台東也將加入。屏東縣長潘孟安下戰帖，邀請新北市長侯友宜走訪上百公里長的拾美步道；侯友宜反將一軍，以更長的青春山海線回擊，並笑著說表示「你先來，我再去」。

新北市有400萬餘人口，消費潛力雄厚，在後疫情時期是各縣市重點合作對象之一。先前侯友宜和金門縣長楊鎮浯合推「金新（真心）款待」互惠旅遊，國民黨主席江啟臣和藍營其他12縣市長馬上跟進建議比照，僅即將解職的高雄市長韓國瑜未附和。

潘孟安力推「三鐵優惠」。他說，到屏東觀光「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，無論住宿、伴手禮、團體旅遊補助、主題路線體驗和農特產品都不會讓人失望，「來屏東鐵定玩的痛快、吃的爽快、買的愉快」。

他說，侯友宜是鐵漢市長，他則常跑很多行程，被稱為鐵人縣長，南北雙鐵合作，一拍即合。他邀請侯友宜走訪128公里長的拾美步道，體驗屏東之美。新北有富貴角燈塔，屏東有鵝鑾鼻燈塔；新北有中角、白沙等海灣，屏東有墾丁、大鵬灣，所以說是「南北灣灣，你會喜歡」。

「我慘了」，侯友宜笑著說，他時間不夠，可能也走不完，但新北有更嚴格、152公里長的青春山海線可讓潘孟安挑戰，「你先來，我再去」。

他說，後疫情時期振興經濟要從觀光旅遊做起，互惠跨域合作，不要有太多政治，更不要對立衝突。新北和屏東合作，就是要讓大家「屏（平）新靜氣」。

屏東縣府的「三鐵優惠」包括本月15日至7月15日入住「鐵定加碼」十元觀光券旅宿業者，可享10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮；7月15日前3天2夜10人以上團體行程入住合法旅宿， 每團補助1萬元等。