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「南北灣灣」合推旅遊 侯友宜邀潘孟安來走152K山海線

聯合報 / 記者施鴻基魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）和屏東縣長潘孟安（右）合推互惠旅遊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）和屏東縣長潘孟安（右）合推互惠旅遊。記者施鴻基／攝影

繼上次和金門縣合推互惠旅遊，新北市今天又和屏東市以「南北灣灣」為名旅遊結盟，近期馬祖和台東也將加入。屏東縣長潘孟安下戰帖，邀請新北市長侯友宜走訪上百公里長的拾美步道；侯友宜反將一軍，以更長的青春山海線回擊，並笑著說表示「你先來，我再去」。

新北市有400萬餘人口，消費潛力雄厚，在後疫情時期是各縣市重點合作對象之一。先前侯友宜和金門縣長楊鎮浯合推「金新（真心）款待」互惠旅遊，國民黨主席江啟臣和藍營其他12縣市長馬上跟進建議比照，僅即將解職的高雄市長韓國瑜未附和。

潘孟安力推「三鐵優惠」。他說，到屏東觀光「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，無論住宿、伴手禮、團體旅遊補助、主題路線體驗和農特產品都不會讓人失望，「來屏東鐵定玩的痛快、吃的爽快、買的愉快」。

他說，侯友宜是鐵漢市長，他則常跑很多行程，被稱為鐵人縣長，南北雙鐵合作，一拍即合。他邀請侯友宜走訪128公里長的拾美步道，體驗屏東之美。新北有富貴角燈塔，屏東有鵝鑾鼻燈塔；新北有中角、白沙等海灣，屏東有墾丁、大鵬灣，所以說是「南北灣灣，你會喜歡」。

「我慘了」，侯友宜笑著說，他時間不夠，可能也走不完，但新北有更嚴格、152公里長的青春山海線可讓潘孟安挑戰，「你先來，我再去」。

他說，後疫情時期振興經濟要從觀光旅遊做起，互惠跨域合作，不要有太多政治，更不要對立衝突。新北和屏東合作，就是要讓大家「屏（平）新靜氣」。

屏東縣府的「三鐵優惠」包括本月15日至7月15日入住「鐵定加碼」十元觀光券旅宿業者，可享10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮；7月15日前3天2夜10人以上團體行程入住合法旅宿， 每團補助1萬元等。

新北市府則有與福容飯店集團合推「高雄福容&墾丁福容3日自駕遊」，提供來回高鐵車票、雙城住房和租車套裝優惠；2縣市品牌飯店加購高鐵票6折起優惠，限8月底前出發；8月底前購買指定路線「高鐵墾丁快線聯票」、「高鐵小琉球套票」等享65折。

新北市長侯友宜（左）和屏東縣長潘孟安（右）簽署互惠旅遊協議。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）和屏東縣長潘孟安（右）簽署互惠旅遊協議。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）以石花凍飲舉杯，屏東縣長潘孟安（右）則以檸檬汁回敬。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）以石花凍飲舉杯，屏東縣長潘孟安（右）則以檸檬汁回敬。記者施鴻基／攝影
屏東縣長潘孟安（見圖）以128公里長的拾美步道，向新北市長侯友宜下戰帖。記者施鴻基／攝影
屏東縣長潘孟安（見圖）以128公里長的拾美步道，向新北市長侯友宜下戰帖。記者施鴻基／攝影
新北市和屏東縣合推互惠旅遊。記者施鴻基／攝影
新北市和屏東縣合推互惠旅遊。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）以石花凍飲舉杯，屏東縣長潘孟安（右）則以檸檬汁回敬。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）以石花凍飲舉杯，屏東縣長潘孟安（右）則以檸檬汁回敬。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右）和屏東縣長潘孟安（左）互相推薦對方縣市特產。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右）和屏東縣長潘孟安（左）互相推薦對方縣市特產。記者施鴻基／攝影

屏東縣 侯友宜

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