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恆春鎮長補選時程敲定 搶孤王、草根議員宣布參選

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣議員陳文弘已宣布投入恆春鎮長補選。記者潘欣中／攝影
屏東縣議員陳文弘已宣布投入恆春鎮長補選。記者潘欣中／攝影

無黨籍前屏東縣恆春鎮長盧玉棟上月27日判決當選無效定讞，屏東縣選委員會開會排定補選期程，領表日期7月16至18日，登記日期7月20至22日，投票日8月22日；被封為「搶孤王」的恆春鎮代會副主席陳進興和民進黨籍縣議員陳文弘2人已宣布參選，本屆次高票的前縣議員張榮志尚未表態，律師張怡無意願，地方政壇預估將是3強相爭局面。

盧玉棟當選無效定讞後，縣府指派60歲的許重慶代理，他曾任2屆九如鄉鄉長並代理過崁頂鄉及鹽埔鄉鄉長，堪稱縣府的專業鄉鎮長代理人，政治歷練及人脈豐沛，主要任務就是完成鎮長補選和無保工作者紓困金發放作業。

2屆縣議員陳文弘勤跑基層，用檳榔和菸和豪爽的個性和選民博感情，被譽為草根性最強的民代，他說，從政風格就是用熱情服務爭取選票，不分政黨，都可看到他反映民瘼、爭取基層建設的成績，選民勸進聲不斷，決定投入鎮長補選，近日已印製宣傳單展開補選拜票行程；本屆次高票落選的前縣議員張榮今天表示，目前仍在徵詢各方意見。

連任多屆四溝里長的恆春鎮代會副主席陳進興，是地方知名的搶孤攻旗手，曾獲多次冠軍被稱「搶孤王」，是盧玉棟競選團隊的核心成員，最近由墾丁里長張昌益等人陪同下鄉拜票，明晚起在各里安排基層巡迴座談會，他強調盧玉棟爭取屏南快速道路、十八公墓等重大建設和既有的福利政策，需要理念相同的人來延續。

學霸女律師張怡前年在恆春鎮長選舉時以空戰和議題颳起一陣旋風，去年與時代力量結盟，在屏東立委第2選區力戰立法院長蘇嘉全侄子、民進黨立委蘇震清和屏東縣議會議長周典論女兒、國民黨籍周佳琪，以「打貪腐、救環境、助弱勢」訴求，衝出1萬9000多票，不少人期待她投入這次鎮長補選，她今天表示，「應該不會了！」

被封為「搶孤王」的屏東恆春鎮代會副主席陳進興，已宣布參加恆春鎮長補選。記者潘欣中／攝影
被封為「搶孤王」的屏東恆春鎮代會副主席陳進興，已宣布參加恆春鎮長補選。記者潘欣中／攝影

屏東縣 恆春 搶孤

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