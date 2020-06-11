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台灣頭尾觀光0距離 林右昌、潘孟安縣巿合作搶國旅商機
屏東縣長潘孟安今天上午與基隆市長林右昌合體，基隆推出「三大好康」，屏東則有「三鐵優惠」，台灣頭和台灣尾合作行銷，搶供振興三倍券國內旅遊商機。
國內新冠肺炎疫情趨緩，各地企盼「解封」商機。潘孟安率團從國境之南來到國境之北，今早在基隆碧砂漁港與林右昌互送伴手禮，共同行銷兩地旅遊行程。
林右昌說，屏東、基隆一南一北，屏東有恆春、基隆有暖暖；屏東有小琉球、基隆有基隆嶼；屏東有海生館、基隆有海科館，許多景點都有巧妙相似。隨著防疫措施放寬，民眾出門旅遊，歡迎民眾到基隆住一晚「深度旅遊」，體驗基隆的好玩、好吃與好看。
潘孟安說，屏東是觀光大縣，更是台灣的花果天堂，來屏東鐵定玩的痛快、吃的爽快、買的愉快。5月底中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到墾丁，喊出「防疫新生活，從屏東開始」，相信屏東是許多人的國旅首選。
基隆三大好康第一波為即日起到6月30日，入住基隆合法旅宿，每房優惠現折300元，限量500房。第二波7月1日到7月31日入住每房除現折300元，再加碼「一園兩館」和平島公園、海科館及陽明海洋館門票，限量1500份。第三波3人同行「振興券3000元」水路體驗遊程專案，包含內港船票、導覽、和平島公園門票、300元餐券。
屏東三鐵優惠」內容為6月15日到7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮。
「鐵定貼心」是補助10人以上團體行程，7月15日前出發，住宿屏東合法旅宿2晚以上，搭配經典景點安排至少1處，每人獎助500元，每團獎助上限１萬元。「鐵定好玩」推薦屏東文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪等多款主題遊程，樣樣精彩。
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