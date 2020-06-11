罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

高雄市政府民政局估算，這次辦理罷免投票用了經費約1億1000多萬元，日後辦市長補選初估1億6000多萬元，兩項總加約2億8000萬元，每位高雄市民平均負擔100元。

高雄市議會今天進行民政部門工作報告和質詢，議員紛關心這次罷免第3屆市長和日後補選所需的經費，民政局估算兩項總加需2億8000萬元，如全市以近280萬人口算，平均每人負擔約100元。民政局副局長袁德明表示，這些經費，都要用墊付的方式辦理。

市議員陳慧文關心投開票所的問題。她說，罷免投票時，有些投開票所與當地居民之前大選時的投票地點不一樣，造成選民困擾，之後的補選和選舉，是不是儘量讓市民在固定的地點投票？

兼任高雄市選委會總幹事的袁德明說，2018年市長和市議員選舉時，全市設了1823個投票所，今年總統大選設了2006個，罷免投票又回到1823個，這很難全部固定，尤其借用寺廟、私人場所，遇到寺廟有活動、廟會、私人另有用途時，還是要另找地點。