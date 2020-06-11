最後上班日 韓國瑜下午舉行道別音樂會

中選會預計6月12日公告高雄市長韓國瑜罷免投票結果，根據規定，自公布結果起，韓國瑜即解除職務，所以今天將是韓和市府團隊局處首長的最後上班日。韓今舉辦「真愛高雄、珍重再見」音樂會，邀市民穿白色上衣、戴口罩來參加。

韓國瑜日前宣布不提罷免無效等訴訟，接受罷免結果。同時在臉書上以「感謝．守望」為題發文，宣布將於今天下午3點半在市府鳳山行政中心舉辦「真愛高雄、珍重再見」草地音樂會，跟市民道別並致謝，「以感謝取代仇恨，團結守望高雄」。

韓國瑜臉書並呼籲參加者著白色上衣、全程戴口罩盡量靜默。挺韓公車站牌廣告發起人雷郁媚則發起「萬民傘」活動，將送一把有許多支持者簽名的國旗雨傘給韓，象徵古代民眾對好地方官的支持與懷念，「給他萬民傘，讓歷史留下名聲」。

音樂會在鳳山行政中心草地上架設舞台，根據市府公布的行程表，下午3點30分主持人上台與民眾互動，下午4點到4點半音樂表演，4點半到5點議會代表致詞，5點到5點半音樂表演，5點半到5點45分市府團隊致詞，5點45分到6點韓國瑜致詞，向市民發表15分鐘告別演說。