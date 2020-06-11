潘孟安旋風拜訪5縣市 力推屏東3鐵優惠

屏東縣長潘孟安今天率隊拜訪基隆市、新北市、台北市、桃園市和新竹市，以1天旋風式的拜訪，爭取疫後國旅觀光，力推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」屏東3鐵旅遊優惠。

迎接即將到來的暑假旅遊旺季，推廣屏東後武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情時期的觀光，潘孟安親自率隊北上，與縣市交流激發共推國內體驗遊程，以1天的時間，旋風式的依序拜訪基隆市、新北市、台北市、桃園市和新竹市，與這些縣市長一起共推國旅觀光。

潘孟安力推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」屏東「3鐵旅遊」優惠，包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等，同時行銷屏東農特產品。潘孟安強調，屏東是觀光大縣，更是台灣的花果天堂「來屏東，鐵定玩的痛快、吃的爽快、買的愉快！」

潘孟安表示，全中運已預定7月18日至7月23日舉辦，屆時將有來自全國1萬多名選手、教練及家長來到屏東，加上屏東各項活動陸續恢復辦理，有好吃好玩遊程，還有精彩活動，進入暑假後的屏東將會很熱鬧，歡迎全國民眾現在就可以開始預約，準備出發屏東。

縣府表示，「鐵定加碼」是從6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及新台幣10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮，統統加碼給來到屏東玩的旅客。

「鐵定貼心」補助10人以上團體行程，行程中住宿屏東合法旅宿2夜以上，並搭配經典景點安排至少1處，每人獎助500元，每團獎助上限1萬元，出發日期限定為7月15日前，貼心支持旅行社夥伴團體安心遊。

「鐵定好玩」推薦屏東多款好玩主題遊程，從文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒到單車采風，樣樣精彩。

縣府說，屏東縣政府與雄獅旅遊、客路KLOOK及在地業者（屏東旅行社及秘境旅遊）攜手合作推廣屏東產品，不論是喜歡主題遊玩法的旅客，或是熱愛自由行自行組裝的旅人，都能輕鬆找出適合的出遊模式及產品。

縣府說，屏東縣也是台灣重要的糧倉，農林漁牧產值達全國第2，各項農特產品都是一級棒，芒果、紅豆、檸檬、黑豆、咖啡、洋蔥、紅藜和花卉等，「來屏東吃免驚！」