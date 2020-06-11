爭取國旅潘孟安率隊北上 推出屏東旅遊「三鐵優惠」

爭取疫後國旅觀光，屏東縣長潘孟安11日率隊北上拜訪5縣市，基隆、新北、台北、桃園與新竹市，推廣屏東觀光，推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等，行銷屏東農特產品，縣長潘孟安說，屏東是觀光大縣，更是台灣的花果天堂，「來屏東，鐵定玩的痛快、吃的爽快、買的愉快！」

新冠肺炎疫情趨緩，推動後疫情時代觀光新玩法，5月底中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率「防疫五月天」至墾丁，喊出「防疫新生活，從屏東開始」。屏東向來是國內旅遊勝地，太平洋、台灣海峽、巴士海峽三面環伺，還有3000公尺以上的雄偉北大武山、離島、溫泉，及豐富的多元族群文化，不論登山戲水或體驗人文熱情，屏東都是國旅首選。

暑假旅遊旺季將到，潘孟安率隊北上，與縣市交流激發共推國內體驗遊程。潘孟安說，屏東觀光產業推動跨域旅遊，從團客觀光、自由行深度旅遊，到整合縣內食、宿、遊、購、行店家優惠，推出三鐵方案「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，就是希望打動遊客的心。

「鐵定加碼」：6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮，不限制訂房渠道，統統加碼給來到屏東玩的旅客。

「鐵定貼心」：補助10人以上團體行程，行程中住宿屏東合法旅宿2夜以上，並搭配經典景點安排至少一處，每人獎助500元，每團獎助上限1萬元，出發日期限定為7月15日前，貼心支持旅行社夥伴團體安心遊。

「鐵定好玩」：推薦屏東多款好玩主題遊程，從文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒到單車采風，樣樣精彩。

屏東縣也是台灣重要的糧倉，農林漁牧產值達全國第二，各項農特產品一級棒，縣府團隊推廣會現場特地準備澎湃的農特產品，比照日前中央流行疫情指揮中心在屏東舉辦記者會的規格，有芒果、紅豆、檸檬、黑豆、咖啡、洋蔥、紅藜、花卉等，展現南國熱情與霸氣，「來屏東吃免驚！」