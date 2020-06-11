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爭取國旅潘孟安率隊北上 推出屏東旅遊「三鐵優惠」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府團隊在推廣會現場準備澎湃農特產品，展現南國熱情「來屏東吃免驚！」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府團隊在推廣會現場準備澎湃農特產品，展現南國熱情「來屏東吃免驚！」。圖／屏東縣政府提供

爭取疫後國旅觀光，屏東縣潘孟安11日率隊北上拜訪5縣市，基隆、新北、台北、桃園與新竹市，推廣屏東觀光，推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等，行銷屏東農特產品，縣長潘孟安說，屏東是觀光大縣，更是台灣的花果天堂，「來屏東，鐵定玩的痛快、吃的爽快、買的愉快！」

新冠肺炎疫情趨緩，推動後疫情時代觀光新玩法，5月底中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率「防疫五月天」至墾丁，喊出「防疫新生活，從屏東開始」。屏東向來是國內旅遊勝地，太平洋、台灣海峽、巴士海峽三面環伺，還有3000公尺以上的雄偉北大武山、離島、溫泉，及豐富的多元族群文化，不論登山戲水或體驗人文熱情，屏東都是國旅首選。

暑假旅遊旺季將到，潘孟安率隊北上，與縣市交流激發共推國內體驗遊程。潘孟安說，屏東觀光產業推動跨域旅遊，從團客觀光、自由行深度旅遊，到整合縣內食、宿、遊、購、行店家優惠，推出三鐵方案「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，就是希望打動遊客的心。

「鐵定加碼」：6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮，不限制訂房渠道，統統加碼給來到屏東玩的旅客。

「鐵定貼心」：補助10人以上團體行程，行程中住宿屏東合法旅宿2夜以上，並搭配經典景點安排至少一處，每人獎助500元，每團獎助上限1萬元，出發日期限定為7月15日前，貼心支持旅行社夥伴團體安心遊。

「鐵定好玩」：推薦屏東多款好玩主題遊程，從文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒到單車采風，樣樣精彩。

屏東縣也是台灣重要的糧倉，農林漁牧產值達全國第二，各項農特產品一級棒，縣府團隊推廣會現場特地準備澎湃的農特產品，比照日前中央流行疫情指揮中心在屏東舉辦記者會的規格，有芒果、紅豆、檸檬、黑豆、咖啡、洋蔥、紅藜、花卉等，展現南國熱情與霸氣，「來屏東吃免驚！」

潘孟安說，全中運7月18日至23日舉辦，將有來自全國1萬多名選手、教練及家長到屏東，屏東各項活動陸續恢復辦理，有好吃好玩遊程，還有精彩活動，歡迎大家開始預約，出發屏東。

屏東縣長潘孟安今北上推廣屏東觀光，潘孟安介紹，來趟屏東饕客之旅絕對滿足同樣身為美食愛好者的基隆市長及基隆朋友。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今北上推廣屏東觀光，潘孟安介紹，來趟屏東饕客之旅絕對滿足同樣身為美食愛好者的基隆市長及基隆朋友。圖／屏東縣政府提供
國境之南與國境之北，屏東縣長潘孟安（右）、基隆市長林右昌推南北雙城遊，潘孟安帶來日前爆紅花襯衫、全中運吉祥物「驕仔」等送給林右昌。圖／屏東縣政府提供
國境之南與國境之北，屏東縣長潘孟安（右）、基隆市長林右昌推南北雙城遊，潘孟安帶來日前爆紅花襯衫、全中運吉祥物「驕仔」等送給林右昌。圖／屏東縣政府提供
爭取疫後國旅觀光，屏東縣長潘孟安11日率隊北上拜訪5縣市，基隆、新北、台北、桃園與新竹市，推廣屏東觀光，推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，首站到基隆市。圖／屏東縣政府提供
爭取疫後國旅觀光，屏東縣長潘孟安11日率隊北上拜訪5縣市，基隆、新北、台北、桃園與新竹市，推廣屏東觀光，推出「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」三鐵旅遊優惠，首站到基隆市。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 潘孟安 疫情

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