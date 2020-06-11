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她捨棄當老師掛少尉軍階 挑戰翱翔藍天飛官夢

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東大學6位大學儲備軍官訓練團（ROTC）畢業生，捨棄當老師，轉換投入軍旅生涯，學生開心與教官合影。圖／台東大學提供
台東大學6位大學儲備軍官訓練團（ROTC）畢業生，捨棄當老師，轉換投入軍旅生涯，學生開心與教官合影。圖／台東大學提供

台東大學特教系畢業生吳師弦，放棄當老師的機會，加入大學儲備軍官訓練團（ROTC），掛少尉軍階後，準備挑戰翱翔藍天的飛官夢，守護台灣領空。她說，「當老師可能會K不乖的學生，個性只適合去當軍人」。

「我很有信心能當上飛官！」吳師弦說，她知道飛官這條路很艱辛、很困難，但其實自己從高中就很嚮往，最後沒去考軍校，反而考大學，但為了圓夢，加入ROTC，也順利進入空軍，要到官校受2年飛行訓練。

家住高雄的吳師弦，東大畢業後不當老師，選擇軍人這條路，其實，家人一開始也有所不捨，但最後都支持她、鼓勵她，吳師弦利用大學4年的寒暑假和平時周末假日，到空軍官校及ROTC教育中心完成基礎訓練。

「高中以前跑400公尺就累了，現在每天跑3000公尺。」吳師弦說，當軍官體能是基本，而自己兩眼裸視各在0.8以上，所以能進入飛行訓練，現在比較擔心的是未來飛行會在空中暈眩，這是她必須克服。

她說：「自己不後會放棄當老師，因為知道自己的個性較衝動，遇到調皮搗蛋的學生，可能會被她K，所以比較適合當軍人」。

台東大學校安中心主任教官高泉元表示，此次ROTC畢業生中，2位女同學除了投入飛行的吳師弦外，心動系的王禹文則加入陸軍砲兵官科，另4位男同學也都將授階少尉軍官，並分別展開個自精采的軍旅生涯。

高泉元說，ROTC的畢業生即是少尉軍官，月薪將近50K起跳，畢業後至少須服役5年，若吳師弦順利當上飛官，服役至少14年。

台東大學特教系畢業生吳師弦，放棄當老師的機會，掛少尉軍階後，準備挑戰翱翔藍天的飛官夢，守護台灣領空。圖／台東大學提供
台東大學特教系畢業生吳師弦，放棄當老師的機會，掛少尉軍階後，準備挑戰翱翔藍天的飛官夢，守護台灣領空。圖／台東大學提供

軍人 空軍 台東

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